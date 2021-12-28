Проведя год без выступлений в Ф1, Алекс Элбон готовится возобновить карьеру в составе Williams, где займет место приглашенного в Mercedes Джорджа Расселла. Его партнером станет Николя Латифи, который неизменно выступает за Williams с 2020 года.

Если прежде несомненным лидером команды был Расселл, то теперь вопрос субординации вновь оказался на повестке дня. В активе Элбона выступления за Red Bull и два подиума, но в Гроу он новичок.

Глава Williams Йост Капито заверил, что оба пилота получат в новом сезоне равные права и возможности – тем более, что сейчас у каждого за спиной по два полных сезона в Ф1.

«Это будет полезно для обоих, – объяснил Капито такой выбор журналистам в Абу-Даби. – Для Алекса очень здорово получить второй шанс и повести команду за собой.

Конечно, он не стал говорить: "Вот я пришел, давайте выигрывать гонки". Понятно, что он должен участвовать в развитии команды вместе с Николя, инженерами и всеми нами в Гроу. И, похоже, ему нравится эта роль. А с Николя они отлично сработались.

У нас не будет первого и второго гонщика. Отношение к обоим будет совершенно одинаковым. Николя тоже сможет сказать свое слово, тут нет никаких вопросов».

Говоря о том, какой картина была прежде, Капито добавил: «В прошедшем году Николя хорошо справлялся с работой. Думаю, не все заметили, что теперь он частенько имел возможность опередить Джорджа, но просто события развивались не в его пользу.

Даже если посмотреть на отрывы, они не так велики. Разумеется, быть напарником Джорджа – непростая задача. Но он здорово справился с ней, заметно прибавив по ходу сезона.

Уверен, что он сможет прибавлять и дальше, ведь для него это был всего второй сезон. При том, что первый был очень странным из-за ограничений, связанных с COVID. Потому в этот раз вновь было много неизвестных трасс, что стало дополнительной сложностью – но Николя отлично справился».

Также босс Williams напомнил, что пилоты его команды отлично знают друг друга, так как уже были напарниками в Формуле 2 в 2018 году.

«Они гонялись вместе, а потому не только знают, но и уважают друг друга, – объяснил он. – Джордж и Алекс тоже дружат. Потому, думаю, Алекс отлично впишется в команду в ее нынешней ситуации.

Для него это отличный второй шанс. Я уверен, он найдет себя в новом окружении, а нам принесет много позитивных эмоций, да и сам получит их. Не сомневаюсь, что он выступит очень здорово».

Завершившийся сезон Ф1 стал для Williams первым за четыре года, когда команда оказалась не самой последней в Кубке конструкторов. Пилоты заработали 23 очка и опередили соперников из Alfa Romeo и Haas.