Будет ли у Williams особая ливрея в цветах Gulf? В компании ответили

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Завершив сотрудничество с McLaren в конце 2022-го, в Gulf переключились на спонсорство Williams. Даже ходили слухи, что в культовые для поклонников гонок цвета бренда будет выкрашена вся машина FW45. В итоге эти предположения не подтвердились, и все ограничилось логотипом на носовом обтекателе.

Однако в Williams сразу дали понять, что это далеко не окончательный вариант. На прошедшей в понедельник презентации в Гроу даже понять, что «полный масштаб участия Gulf будет виден по ходу уик-эндов Гран При».

Это сразу вызвало вопросы, не планирует ли новый спонсор команды подготовить для какого-то этапа особенную ливрею, как было с McLaren на этапе в Монако 2021 года.

Генеральный директор Gulf Oil International Майк Джонс ответил: «Все, что мы сделаем в будущем, будет лучше и больше прежнего.

По всему миру есть множество фанатов Gulf, мы получаем постоянные запросы по поводу ливреи. Но мы хотим, чтобы это была действительно особенная ливрея.

Так что мы запустили несколько программ, ориентированных на болельщиков. У нас всегда было чувство, что Gulf является их любимой маркой. И мы очень хотим, чтобы наши поклонники стали частью всего этого.

Потому мы изучаем различные решения, которые позволяет Формула 1. И объявил о планах в ближайшем будущем».

McLaren в специальной ливрее Gulf на Гран При Монако 2021 года Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Он добавил, что прекращение партнерства нефтяной компании с McLaren получилось естественным, никакого скандала не было и близко

«У нас с Mclaren сложились отличные отношения с запоминающимися моментами, – объяснил гендиректор Джонс. – Как по мне, их высшей точкой стала та самая ливрея в Монако.

Но взаимодействие с McLaren подошло к естественному завершению. Пожалуй, мы достигли всего, что было возможно. Потому начали искать, что может быть для Gulf следующим шагом в Ф1.

Мы много говорили с Williams о планах, причем не только относительно 2023 года, но и на более дальнее будущее. И поняли, что команда выбрала верное направление. Мы верим, что на этом пути ее ждут позитивные моменты. И для нас оказалось очень привлекательно стать их спонсорами, включая молодежную академию и киберспортивные программы».