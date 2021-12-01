Архитектурное бюро Германа Тильке долгое время считалось «придворным» в Формуле 1. Во времена Берни Экклстоуна оно почти два десятилетия обладало монополией на строительство трасс Гран При. Начав с «Сепанга», немцы затем пополнили свое портфолио множеством работ, включая «Сахир», «Сочи Автодром» и «Яс-Марину».

Сейчас прежней монополии уже нет, однако именно Tilke GmbH власти Саудовской Аравии поручили построить городскую трассу в Джидде. Все работы требовалось выполнить в предельно сжатые сроки – менее одного года – в условиях живущего своей жизнью крупного города.

О том, как удалось решить эту задачу, нашим коллегам из голландской редакции Motorsport.com рассказал Карстен Тильке – сын основателя компании и ее совладелец. Именно он отвечал за саудовский проект, и именно ему чаще всего приходилось в последние недели отвечать на вопрос, будут ли работы завершены в срок.

«Одна из наших самих амбициозных историй»

«Это была огромная работа, – признался Карстен. – На весь проект от начала до конца оставалось меньше года. Строительные работы начались только в апреле. Прежде нам доводилось построить не одну трассу Ф1, но никогда не требовалось сделать это настолько быстро. Мы установили своего рода мировой рекорд. Тем интереснее будет посмотреть, что из всего этого вышло».

Говоря о специфике Джидды, он продолжил: «Любой проект в Формуле 1 является амбициозным. Ты всегда должен чего-то добиться за отведенное время, при этом у каждого клиента собственные запросы. Разные страны, разные культуры – но всегда много амбиций.

Однако эта история, определенно, одна из самых амбициозных среди всего, чем мы занимались. Прежде всего из-за сжатых сроков. Мы начали работу год назад и сразу знали, к какому времени все должно быть готово».

Строительство гоночной трассы в Джидде

В последнее время Формула 1 открыла для себя много новых трасс: Гран При прошли в Муджелло, Портимане, Катаре. Кроме того, после долгой паузы гонки вернулись в Имолу, Стамбул, Нюрбург, Зандфорт.

Но во всех случаях это были старые трассы, иногда прошедшие реконструкцию. Саудовская история изначально была совсем другой, здесь все пришлось строить с нуля.

Для проведения этапа был выбран курортный район Корниш, известный своими променадами вдоль Красного моря. Это лишь дополнительно усложнило задачу.

«Это не обычная городская трасса, – объяснил Тильке. – Нам пришлось самостоятельно достраивать большую часть окрестных улиц, проводить систему дренажа. Для этого нужно было приподнять всю трассу на полтора метра. Так что в инженерном плане задача была весьма необычной.

Также требовалось возвести несколько крупных зданий. При этом сейчас весь район Корниш активно застраивается. Так что еще недавно все выглядело огромной стройплощадкой».

Он продолжил: «Надо сказать, это очень привлекательное место, прямо на берегу Красного моря. Это сразу создаст отличную атмосферу. На самом деле, там довольно узкая полоска земли, потому трасса получится довольно компактной.

Впрочем, у такого расположения есть и свои преимущества. В большинстве мест зрители смогут видеть сразу два участка. По одному машины будут двигаться направо, по другому – налево. Причем происходить все это будет на фоне моря. Классное сочетание.

Также все будет здорово с точки зрения телевизионной картинки, особенно на закате солнца. Каждый раз, приезжая туда, я буквально теряю дар речи, когда солнце начинает садиться. Кроме того, у самой трассы расположена мечеть, это тоже добавляет атмосферность.

Часть трассы проходит вдоль лагуны, и там вода окружает ее с обеих сторон. Затем машины проезжают по тому месту, где прежде был участок залива. Никогда прежде мы не делали ничего подобного».

Трасса в Джидде Фото: Формула 1

Трасса не только сама получилась живописной, но и обещает дарить болельщикам захватывающие гонки, уверены в Tilke. Протяженность гоночного кольца составит 6,174 км, причем оно состоит из 27 поворотов.

Но большая их часть, как видно из схемы, даже не потребует от гонщиков даже притрагиваться к педали тормоза. Средняя скорость в Джидде должна превысить 250 км/ч. Это будет самая быстрая городская трасса в календаре. Для сравнения – примерно так же машины разгоняются в Сильверстоуне и Спа, и лишь Монца еще быстрее (до 265 км/ч).

«Трасса очень быстрая, и мне будет невероятно интересно услышать первую реакцию гонщиков, когда они вернутся в боксы после нескольких кругов, – сказал Тильке-младший. – На симуляторе пилотировать здесь очень здорово.

Она сложная, с быстрыми виражами, но 12% круга здесь приходится на торможения. Газ полностью нажат значительную часть времени, однако практически ни один из этих участков не является полностью прямым. Так что пилотам потребуется полная концентрация, к тому же, стены здесь стоят вплотную к асфальту. Наконец, потенциально тут можно разместить до трех зон DRS. Так что будет по-настоящему быстро».

Строительство гоночной трассы в Джидде

Несмотря на потенциальную возможность использовать три зоны DRS, эксперты говорят о больших сложностях с обгонами на новой трассе. Не боится ли Тильке, что гонка получится «трамвайной» и не понравится болельщикам?

«Надеюсь, этого не случится, – улыбается Карстен. – Мы работаем в тесном контакте с Формулой 1, с командой Росса Брауна. Они принимали участие в первоначальной разработке конфигурации. Мы приняли ее в работу и затем получили от них одобрение окончательного варианта.

Они провели множество симуляций с использованием собственной модели. Надеюсь, все сработает, по их оценкам трасса вообще будет одной из лучших в плане обгонов».

Отдельно Тильке-младший отметил первый поворот, где рассчитывает по ходу гонки увидеть множество событий.

«Мы создали там своеобразную зрительскую зону, похожую на стадион, – объяснил он. – Это будет особенное место для болельщиков. Оттуда будет видно все, что происходит в послестартовой связке.

Кроме того, по соседнему участку машины проезжают в обратную сторону на высокой скорости. Именно здесь пилоты чуть притормаживают, чтобы сразу же продолжить разгон. То есть движение будет постоянным. Думаю, это самое лучшее место для просмотра гонки, но и с других трибун тоже будет хороший вид, где трасса просматривается в двух направлениях.

В этом ее особенность – гонка будет проходить на узкой полоске земли. При этом одна сторона трассы лежит чуть выше другой. Так что обе будет хорошо видно».

Трасса в Джидде стала 78-й по счету, где пройдет этап Формулы 1. А Саудовская Аравия – 34-й страной, принимающей на своей территории Гран При чемпионата мира. Похоже, новый опыт действительно окажется ни на что не похожим. Каким именно? Это мы узнаем уже через несколько дней.