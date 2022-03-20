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Формула 1 / Гран При Бахрейна Новости

«Будет больно». Исповедь Норриса о проблемах McLaren

Результаты команды в Бахрейне не сильно обнадежили Ландо Норриса

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«Будет больно». Исповедь Норриса о проблемах McLaren
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Первый гоночный уик-энд нового сезона Формулы 1 сложился для McLaren довольно мрачно. Гонщики команды испытывали проблемы все выходные, и во время гонки команде никак не удалось с ними разобраться. Как итог – Даниэль Риккардо финишировал 14-м, а Ландо Норрис и вовсе 15-м.

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Британский пилот был довольно честен: по его словам, дело вовсе не в тормозах, трудности с которыми MCL36 испытывала еще с начала тестов в Бахрейне.

«Грех жаловаться на моторы, потому что Mercedes закончила гонку на 3 и 4 местах, – рассказал Норрис после гонки. – Но это точно не помогает – я думаю, у нас определенно не хватает мощности по сравнению с остальными ребятами. Надежность хорошая, и это позитивный момент. Мы сильно отстаем по “прижиму”, и поэтому управляемость тоже страдает.

Это непростая машина и эти шины сложно привести в оптимальное состояние – и когда у вас нет прижимной силы, вы не можете заставить резину хорошо работать. Возникает недостаточная или избыточная поворачиваемость: постоянно слишком много всего меняется, и это наша главная проблема – думаю, надо, чтобы этих изменений стало меньше. Нужно больше прижима спереди и сзади, все дело в прижимной силе. Звучит просто, но, очевидно, с этим очень тяжело разобраться.

Я все еще верю, что некоторые трассы будут больше нам подходить и что хуже уже не будет, но кто знает. Еще много времени – впереди целый сезон, во время которого мы будем развиваться, обновлять машину и разбираться с происходящим. И все это непросто.

Я ожидаю, что будет больно, и думаю, что всем надо понять, что скорее всего будет немного больно. Да, и я, и McLaren ожидаем большего, но пока, в данную минуту, у нас этого нет, так что нужно привыкнуть».

Дополнительная информация: Люк Смит

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