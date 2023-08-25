«Будем собирать данные для секретной программы». Шварцман о задачах на Зандфорт

Правила Формулы 1 требуют от команд однажды за сезон заменить каждого из основных пилотов на юниора, который провел в чемпионате не больше двух гонок – разумеется, не на целый Гран При, а всего на одну пятничную тренировку. В 2023 году это требование первой выполнит Ferrari: в этот уик-энд в Зандфорте она отдаст машину Карлоса Сайнса своему резервисту Роберту Шварцману.

Говоря о том, чего он ждет от предстоящей сессии, 23-летний россиянин отметил: «Я очень рад возможности впервые проехать на SF-23 после того, как помогал разрабатывать ее на симуляторе. Пилотировать машину Ф1 по ходу уик-энда Гран При – это вообще особенная история, тем более в составе Ferrari.

Еще до летнего перерыва у нас было полдня тестов во Фьорано, чтобы вспомнить, как управлять формульной техникой, на которой у меня уже давненько не было практики. И хотя я ездил на машине SF21, которая заметно отличается от нынешней SF-23, к тому же на 13-дюймовых шинах, это все равно было очень полезно для подготовки к работе в Зандфорте.

Так что мне интересно будет оценить нынешнюю модель и сравнить ее с прошлогодней F1-75».

Роберт Шварцман, Ferrari F1-75 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Стоит напомнить, что Карлос Сайнс сам выбрал этап, на котором отдать машину Роберту. Другой гонщик Скудерии Шарль Леклер еще не определился окончательно, но предварительно готовится в свою очередь уступить Шварцману в Абу-Даби.

«Я нацелен принести команде как можно больше пользы в рамках нашей программы, – поделился петербуржец планами на пятницу. – Она направлена на активную работу с настройками и сбор максимального количества данных с прицелом на вторую половину сезона.

У нас есть серьезная программа развития, которая идет вдали от посторонних глаз на симуляторе в Маранелло. А потому нам требуется как можно больше информации, чтобы иметь возможность активно продвигаться вперед».

Говоря о самом «Зандфорте», Роберт отметил: «На самом деле, это одна из самых сложных трасс в календаре. Мне довелось выступать на ней всего однажды, еще до переделки [финального поворота], так что ее можно считать для меня новой.

Если судить по симулятору, она требует особого подхода из-за множества профилированных поворотов, в многих из которых нет единственной верной траектории. Кроме того, "Зандфорт" предъявляет особые требования к машине и ее настройкам.

Впрочем, с точки зрения пилотирования трасса интересная, так что я очень жду возможности проехать по ней».

Первая пятничная тренировка Гран При Нидерландов стартует в 13:30 Мск.