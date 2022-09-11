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Гонка 2021 года в Монце стала одной из самых ярких в том сезоне. Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон устроили зрелищную аварию в первом повороте, а сильнейшим стал Даниэль Риккардо, успех которого оказался первым для McLaren с 2012 года.

Более того, благодаря второму месту Ландо Норриса команда из Уокинга добыла дубль – в том сезоне подобное ни разу не удалось ни Mercedes, ни Red Bull, ни Ferrari.

В это воскресенье из-за многочисленных штрафов соперников Норис и Риккардо начнут борьбу со второго ряда. Однако в команде признают, что повторить прошлогодний результат сейчас едва ли возможно.

«Давайте надеяться, что обгонять в этот раз будет сложно, – сказал Норрис. – Но я все равно ожидаю, что Макс [Ферстаппен, седьмой на решетке] будет быстро отыгрывать позиции, да и Карлос [Сайнс, 18-й] тоже.

Скорее всего, Mercedes [Джорджа Расселла, второй] сможет сразу уехать от нас. И как бы мне самому не нравились эти слова, реальной целью на гонку мы можем считать седьмое и восьмое места. Я бы даже сказал, это будет хорошо.

Все просто – шесть машин гораздо быстрее нас, и тут ничего не поделать».

Ландо Норрис, McLaren MCL36, Даниэль Риккардо, McLaren MCL36 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Льюис Хэмилтон после квалификации сказал, что если в воскресенье несколько машин сформируют «поезд DRS», можно будет забыть об обгонах, и гонка превратится в процессию.

Риккардо попросили прокомментировать эти слова.

«Я бы не хотел заранее настраивать себя негативно, – ответил тот. – И в прошлом году здесь было непросто отыгрывать позиции, не думаю, что сейчас станет еще сложнее. Мне кажется, обгонов станет больше.

Тем, у кого машина быстрее, удастcя прорваться и через "поезд DRS", хотя это и непросто. Не поймите меня неправильно – я предпочитаю думать, что возможности есть.

Может, для нас это [сложности с обгонами] в каком-то смысле хорошо, но я точно не хочу начинать гонку с негативным настроем».

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