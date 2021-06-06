«Будем пить». Вольф рассказал о способе оправиться от Баку

На закончившемся недавно Гран При Азербайджана чемпионская команда Формулы 1 не набрала ни одного очка – хотя авария Макса Ферстаппена за 4 круга до финиша давала Mercedes реальный шанс вернуться в лидеры чемпионата. Однако Льюис Хэмилтон, неудачно зацепив один из переключателей на разгоне сбил настройки тормозов, не смог удержаться на траектории в первом повороте и в результате закончил гонку последним.

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Вскоре после финиша ведущие британского телеканала Sky Sports поинтересовались у руководителя Mercedes Тото Вольфа, как он планирует поддержать своего пилота в этой непростой ситуации.

«У нас впереди целых четыре часа, которые мы проведем в самолете, – ответил менеджер. – Может быть, мы будем пить... Вообще-то нехорошо говорить такие вещи по телевидению, но да, мы будем пить. И я лишний раз напомню Льюису, что в мире нет человека, который никогда не совершал бы ошибок. Сейчас мы злы на себя, но мы конвертируем эту злость в конструктивную, позитивную силу, вернемся и будем отыгрываться. Нельзя забывать, что ошибка Льюиса была не единственной проблемой. Наша машина по ходу всего уик-энда была далека от идеала, а на городской трассе это особенно сильно сказывается на уверенности пилотов».

Вольф также посчитал вполне оправданной попытку Хэмилтона опередить Переса на рестарте. Незадолго до возобновления гонки британец в переговорах с командой произнес: «Парни, помните, мы не спринтеры, мы играем в долгую». И многие посчитали, что в итоге семикратный чемпион сам не выполнил озвученную установку.

«Я думаю, у Льюиса была хорошая позиция для атаки, – заявил Вольф. – Маневр по внутренней траектории был логичным. И вся проблема была в тормозах, которые сработали не так, как должны были. В начале же Льюис выполнил идеальный старт и занял идеальную позицию на подходе к повороту».