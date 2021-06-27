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«Будем доминировать еще сильнее». Прогноз Марко на ГП Австрии
Автор: Иван Матушкин , редактор
Советник Red Bull уверен в успехе команды на следующем этапе
Red Bull выиграла четыре Гран При Формулы 1 подряд, причем в Штирии команда не дала соперникам шансов побороться за первое место. Следующий этап так же пройдет на трассе в Шпильберге и советник Red Bull Хельмут Марко уверен, что его команда выступит еще сильнее.
«Трасса и машины будут те же, – сказал Марко в интервью Servus TV. – Только шины изменятся. И я полагаю, что более мягкая резина подойдет нам даже лучше.
После того, как [Хэмилтон] провел пит-стоп, мы рассчитали, что можем ехать еще 10 кругов [до пит-стопа Ферстаппена]. Но решили не рисковать. Думаю, с более мягкими шинами мы будем доминировать так же, или еще сильнее».
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«Будем доминировать еще сильнее». Прогноз Марко на ГП Австрии
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