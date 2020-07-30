В Венгрии Даниил Квят финишировал на 12-м месте, но считает, что мог пробиться в десятку, согласись команда на предложенный им перед стартом план.

На прогревочный круг практически все пилоты отправились на промежуточных шинах, после того как утром в Будапеште прошел дождь. Но непосредственно перед стартом оба пилота Haas – после переговоров с командой по радио – решили переобуться в «слики».

Сделать то же самое предлагал своей команде и Квят – но его запрос о проведении пит-стопа был проигнорирован. В итоге Кевин Магнуссен финишировал на девятом месте, а после штрафа, выписанного за нарушение правил переговоров по радио во время прогревочного круга, переместился на десятую позицию. Датчанин заработал таким образом одно очко, тогда как Квят остался за пределами десятки.

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«Это была непростая ситуация, – рассказал Квят на пресс-конференции в Сильверстоуне, вспоминая гонку в Венгрии. – С одной стороны, легко говорить о чем-то после гонки, о решениях, которые мы должны были или не должны принять.

Я думаю, что мы вполне могли набрать очки, если бы сделали то, о чем я просил. Но сейчас говорить об том легко.

Мы проанализировали все после гонки, мы проговорили все сценарии – что должны были сделать, что не должны были и так далее. Я думаю, мы извлекли уроки, и в будущем, я надеюсь, в схожих ситуациях мы уже будем точно знать, как поступить. Это хорошо. Но в то же время, очень жаль, что мы упустили возможность… Что проявили недостаточно смелости в той ситуации, чтобы принять решение, которое могло сделать нашу гонку очень и очень хорошей».