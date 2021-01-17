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Формула 1 / Новость

Бривио стал гоночным директором Alpine

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Бривио стал гоночным директором Alpine
Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Назначение, о котором первым узнал Motorsport.com, наконец состоялось

Давиде Бривио официально стал новым руководителем команды Alpine в Формуле 1. Команда, которая сменила бренд Renault на новое название в этом году, сегодня подтвердила назначение итальянца.

Бривио ранее руководил командой Suzuki в MotoGP, но покинул свой пост после завоевания чемпионского титула в 2020 году. В Alpine он займет место гоночного директора и будет подчиняться напрямую директору компании Лорану Росси.

В руководстве гоночной командой Бривио заменит Сириля Абитбуля, который ранее покинул концерн Renault. Кто формально займет должность главы Alpine пока неизвестно, но предполагается, что это будет Мартин Будковски.

За переходом Бривио в Alpine стоял глава концерна Renault Лука де Мео, который уже сотрудничал с Давиде в Yamaha.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Alpine
Автор Джонатан Нобл

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