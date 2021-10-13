Бривио собрался вернуться в MotoGP из Alpine

В этом году Давиде Бривио стал гоночным директором Alpine. Специалист резко сменил сферу деятельности, перебравшись в Формулу 1 из MotoGP. В свой последний год в мотогонках он привел Suzuki к чемпионскому титулу, после чего попал в структуру Renault.

Однако, итальянский источник Moto.it сообщает, что не проработав в Alpine и года, Бривио собрался вернуться в MotoGP. Нанять итальянца хочет все та же Suzuki, которая с его уходом испытала сильное падение результатов. Сам специалист тоже хочет вернуться в знакомую обстановку.

По данным источника, для окончательного возвращения осталось дождаться решения японских руководителей Suzuki. Ожидается, что оно будет принято до гонки в Мизано 24 октября.

При Бривио Alpine одержала первую для Renault победу с 2008 года. Команда занимает пятое место в Кубке конструкторов.