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Формула 1 Новости

Бривио собрался вернуться в MotoGP из Alpine

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Один из боссов французской команды захотел обратно в Suzuki

Бривио собрался вернуться в MotoGP из Alpine

В этом году Давиде Бривио стал гоночным директором Alpine. Специалист резко сменил сферу деятельности, перебравшись в Формулу 1 из MotoGP. В свой последний год в мотогонках он привел Suzuki к чемпионскому титулу, после чего попал в структуру Renault.

Однако, итальянский источник Moto.it сообщает, что не проработав в Alpine и года, Бривио собрался вернуться в MotoGP. Нанять итальянца хочет все та же Suzuki, которая с его уходом испытала сильное падение результатов. Сам специалист тоже хочет вернуться в знакомую обстановку. 

По данным источника, для окончательного возвращения осталось дождаться решения японских руководителей Suzuki. Ожидается, что оно будет принято до гонки в Мизано 24 октября.

При Бривио Alpine одержала первую для Renault победу с 2008 года. Команда занимает пятое место в Кубке конструкторов.

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