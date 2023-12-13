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Бривио окончательно покинет Alpine в конце 2023 года

Бывший босс Suzuki в MotoGP так и не смог найти себя в Формуле 1 – и после трех сезонов расстанется с командой из Энстоуна

Льюис Дункан
Автор Льюис Дункан
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Давиде Бривио, гоночный директор Alpine F1 Team

Давиде Бривио, который привел Suzuki к титулам MotoGP в сезоне-2020, после этого сменил один гоночный чемпионат мира на другой – и стал гоночным директором Alpine F1. С менеджерским талантом итальянца там связывали серьезные надежды. 

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Однако очень быстро стало понятно, что синергии в данном случае не вышло. Бривио редко приезжал на Гран При, в конце 2021-го появились слухи о его желании вернуться в MotoGP, а с 2022-го Давиде перевели на должность главы молодежной программы Alpine.  

В конце ноября СМИ сообщили, что итальянец станет новым боссом Honda в MotoGP, сменив Альберто Пуча. А поздно вечером во вторник Alpine F1 официально объявила, что не станет продлевать контракт с итальянцем, который истекает в конце 2023 года. 

При этом, по информации Motorsport.com, пока у Бривио нет предложения от Honda. 

«Я горд той главой своей гоночной карьеры, которая прошла в Alpine, – цитирует Давиде пресс-служба. – Я хотел бы поблагодарить команду за возможность поработать в Формуле 1, о чем всегда мечтал. Это же относится и к работе с молодыми пилотами в Академии Alpine».

Ранее из компании Alpine ушел ее глава Лоран Росси, уступивший пост Филиппу Криефу. Покинули Энстоун и руководитель команды Ф1 Отмар Сафнауэр со спортивным директором Аланом Пермейном. Технический директор Пэт Фрай перебрался в Williams. 

Временно руководство осуществляет глава спортивных программ Renault Бруно Фамен, а молодежную программу с нового года возглавит Жулиан Рус. Команда завершила минувший сезон Ф1 на шестой строчке Кубка конструкторов.  

Чем именно теперь займется Давиде Бривио, источники пока не сообщают. 

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