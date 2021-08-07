«Бритни… Ой, то есть Нико!». Ферстаппен подколол Росберга

В последнее время в Ф1 часто проводят полушуточные конкурсы, где гонщики демонстрируют свои знания по разным вопросам, так или иначе связанным со спортом.

У очередного такого турнира правила были простыми – требовалось называть чемпионов мира, начиная с 2020 года и двигаясь сезон за сезоном в прошлое. При этом после первой же ошибки гонщик прекращал участие в конкурсе.

Общий тон состязаний задал Серхио Перес, который сразу отдал Льюису Хэмилтону титул 2021 года. Эту оплошность гонщику простили.

Первым вне игры оказался Юки Цунода – японец невероятным образом был не в курсе, кто победил в 2018-м, и назвал Нико Росберга.

Дойдя до 2016 года, Макс Ферстаппен увидел возможность поквитаться с тем же Росбергом – последний, став экспертом, имеет возможность оценивать бывших соперников, а те не могут ему ответить.

Потому, давая свой ответ, голландец сказал: «Бритни… Ой, то есть Нико!». Это отсылка ко временам выступления Росберга в Ф1, когда того в шутку дразнили именем популярной певицы Бритни Спирс за чересчур смазливую внешность.

Продолжая конкурс, большинство гонщиков легко справились с последним десятилетием – выбыли лишь Перес, спутавший год начала турбоэры, да Эстебан Окон, сбившийся со счета при перечислении титулов Себастьяна Феттеля.

Отрезок 2000-09 годов тоже не стал большим затруднением – хотя Никита Мазепин не вспомнил сильнейшего пилота 2009 года, сказав, что «это было задолго до моего рождения».

Кими Райкконен, назвав себя чемпионом 2007 года, всерьез задумался про 2006-й, после чего выдал: «Кажется, тоже я».

До 90-х годов дошли 12 участников чемпионата. «1999-й? Откуда бы я вообще могу это знать? – заявил Ландо Норрис. – Хорошо, скажу Ландо Норрис». Британцу этот конкурс не очень понравился.

Дольше всех продержались преимущественно те гонщики, кто постарше, но показали себя и молодые – Ферстаппен, Расселл и Шумахер.

Валттери Боттас срезался на сезоне-95, Фернандо Алонсо и Мик Шумахер дошли до 1993-го. На этой же отметке, не вспомнив победу Алена Проста, выбыл и Льюис Хэмилтон. Все гонщики сочли чемпионом того сезона Айртона Сенну.

Карлос Сайнс назвал бразильского Волшебника чемпионом-92 и тоже сошел с дистанции (в том году в Ф1 доминировал Найджел Мэнселл на Williams).

До 1990 года дошли всего четверо – было видно, что столь давняя история заставляет большинство пилотов серьезно задуматься. Однако Расселл, Феттель, Риккардо и Ферстаппен упорно называли чемпионов, не желая уступать.

Макс невероятно обрадовался, верно назвав чемпионом-87 Нельсона Пике, отца своей нынешней подружки. А вот Даниэль остановился на этой отметке, отдав титул своему «почти тезке» Риккардо Патрезе. Покидая турнир, австралиец сказал: «Думаю, победит Феттель, он просто повернут на этом».

Очень приятное впечатление произвел Джордж Расселл, долгое время продолжавший борьбу. Но британец 1998 года рождения все же не смог назвать чемпиона-86. Вместо Алена Проста он выбрал Кейо Росберга. Как известно, финн стал чемпионом чуть раньше, в 1982-м – и именно этого не смог вспомнить Макс Ферстаппен.

Что до Феттеля, то тот спокойно называл обладателей титула и с видимым удовольствием – подтверждая слова Риккардо – дошел до 1950 года.

По ходу уик-энда на «Хунгароринге» немцу даже вручили за эту победу специальный кубок. «О, мой второй в этом году. Надеюсь, будут и еще», – сказал Себ, предугадав будущее.

Для тех поклонников Ф1, кто знаком с английским языком, ролик безоговорочно рекомендован к просмотру, но и всем остальным тоже будет интересно увидеть пилотов чемпионата в непривычной роли – благо, фамилии героев Гран При не требуют перевода.