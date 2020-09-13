Британское СМИ сообщило о скорой продаже Mercedes

Британские издание Daily Mail сообщает о том, что команда Mercedes в скором времени будет продана ее же титульному спонсору, химическому концерну Ineos. Об этом изданию якобы рассказал бывший владелец собственной команды в Формуле 1 Эдди Джордан и подтвердили несколько анонимных источников.

Утверждается, что стороны договорились о продаже 70% доли в команде за 700 миллионов фунтов стерлингов, что соответствует почти 900 миллионам долларов. При этом концерн Daimler сохранит контроль над 30% акций команды и как минимум еще год она будет называться Mercedes.

При этом сделка предусматривает, что 70%, которые купит Ineos, включат в себя 30%, которые сейчас принадлежат руководителю команды Тото Вольфу. Сам Вольф после продажи своей доли покинет Mercedes.

«Имя Ineos уже сейчас написано на боковинах болидов, команда сотрудничает в техническом плане со спонсором, так что это отличная сделка для Mercedes, – заявил Эдди Джордан. – Команду переименуют, но ее база останется в Беркли, а Mercedes сохранит 30% долю. Однако название будет иным, а Тото Вольф больше не будет руководить процессом.

Им все сложнее. Как удержаться на вершине? Как добиться большего, чем они добились уже? Тото и так стал одним из величайших, таким как Рон Деннис для McLaren или Жан Тодт для Ferrari. Если остаться, то рано или поздно придется начать проигрывать».

Стоит отметить, что далеко не все сенсации Daily Mail впоследствии подтверждаются. Так, тот же Джонатан МакЭвой, который является соавтором этой статьи, прежде писал о переносе Гран При России на трассу «Игора Драйв», чего так и не произошло.

Так или иначе, в ответ на запрос о готовящейся сделке в пресс-службе Mercedes заявили, что слухи не комментируют.