По ходу брифинга, прошедшего вечером в пятницу на Даунинг-стрит, глава британского МВД Прити Пател объявила, что с 8 июня страна открывает свои границы, но всем въезжающим необходимо провести 14 дней на карантине.

Такое развитие событий означает, что британский этап практически точно не состоится в намеченный сейчас срок 24-26 июля.

Из нового правила есть небольшой список исключений, но ни одно из них не относится к спортивным соревнованиям, включая Формулу 1. Оговорки касаются грузовых перевозчиков, медиков, экстренных служб, а также сезонных сельхозрабочих, которые вправе трудиться на условиях изоляции.

Ранее по ходу недели в руководстве Ф1 говорили, что карантинный план правительства делает невозможным проведение Гран При с участием всех команд.

«Если спорт нацеливается вернуться в телеэфир, то необходимы исключения, – сказал представитель чемпионата. – Обязательный 14-дневный карантин сделает невозможным проведение Гран При Великобритании в этом году. Это серьезно скажется на десятках тысяч рабочих мест, связанных с Формулой 1 и ее поставщиками».

Несмотря на очевидное разочарование решением правительства, в руководстве Формулы 1 все же попробуют найти выход из ситуации.

«Мы продолжаем работу в тесном контакте в правительством, – заверил Motorsport.com представитель чемпионата мира. – Дискуссии идут прямо сейчас, и мы стремимся найти решение, ставя при этом во главу угла безопасность».

Руководитель автодрома в Сильверстоуне Стюарт Прингл со своей стороны заверил, что сохраняет оптимизм: «Я совершенно уверен, что в правительстве осознают значимость нашей отрасли. Прекрасно понятно, сколь сложным является этот вопрос, как непросто работать в нынешних условиях, но я остаюсь оптимистом.

Мне кажется, возможно найти разумное и прагматичное решение, которое отвечало бы интересам спорта».

Уже объявлено, что 29 июня правительство намерено, опираясь на накопленный опыт, скорректировать правила карантина. Однако даже если в тот момент будут сделаны послабления, у организаторов Гран При просто не останется достаточного времени на подготовку.

В Liberty Media, учитывая возможность подобного развития событий, уже составили предварительный календарь, в котором июль отдан под гонки в Австрии и Венгрии. Потенциально это оставляет для британского этапа первую половину августа.

Кроме того, правила карантина напрямую повлияют на семь базирующихся в Великобритании команд Формулы 1. Теперь для каждой из них возвращение сотрудников становится нерешаемой задачей. Если идея четырех июльских гонок подряд станет реальностью, персонал, по всей видимости, все это время не будет возвращаться из континентальной Европы.