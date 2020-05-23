Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
39 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
53 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
67 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
95 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
102 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
116 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
123 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
137 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
151 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
158 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
172 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
186 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / ГП Великобритании / Новость

Британское правительство отказалось делать исключение из правил карантина для Формулы 1

Билеты
Поделились
Комментарии
Британское правительство отказалось делать исключение из правил карантина для Формулы 1
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
23 мая 2020 г., 08:29

В ответ на формальный запрос Формула 1 получила ответ, что страна не станет вводить особые условия для тех, кто въезжает на ее территорию для участия в Гран При или посещения гонки

По ходу брифинга, прошедшего вечером в пятницу на Даунинг-стрит, глава британского МВД Прити Пател объявила, что с 8 июня страна открывает свои границы, но всем въезжающим необходимо провести 14 дней на карантине. 

Такое развитие событий означает, что британский этап практически точно не состоится в намеченный сейчас срок 24-26 июля. 

Из нового правила есть небольшой список исключений, но ни одно из них не относится к спортивным соревнованиям, включая Формулу 1. Оговорки касаются грузовых перевозчиков, медиков, экстренных служб, а также сезонных сельхозрабочих, которые вправе трудиться на условиях изоляции.

Ранее по ходу недели в руководстве Ф1 говорили, что карантинный план правительства делает невозможным проведение Гран При с участием всех команд.

«Если спорт нацеливается вернуться в телеэфир, то необходимы исключения, – сказал представитель чемпионата. – Обязательный 14-дневный карантин сделает невозможным проведение Гран При Великобритании в этом году. Это серьезно скажется на десятках тысяч рабочих мест, связанных с Формулой 1 и ее поставщиками».

Несмотря на очевидное разочарование решением правительства, в руководстве Формулы 1 все же попробуют найти выход из ситуации.

«Мы продолжаем работу в тесном контакте в правительством, – заверил Motorsport.com представитель чемпионата мира. – Дискуссии идут прямо сейчас, и мы стремимся найти решение, ставя при этом во главу угла безопасность».

Руководитель автодрома в Сильверстоуне Стюарт Прингл со своей стороны заверил, что сохраняет оптимизм: «Я совершенно уверен, что в правительстве осознают значимость нашей отрасли. Прекрасно понятно, сколь сложным является этот вопрос, как непросто работать в нынешних условиях, но я остаюсь оптимистом.

Мне кажется, возможно найти разумное и прагматичное решение, которое отвечало бы интересам спорта».

Уже объявлено, что 29 июня правительство намерено, опираясь на накопленный опыт, скорректировать правила карантина. Однако даже если в тот момент будут сделаны послабления, у организаторов Гран При просто не останется достаточного времени на подготовку.

В Liberty Media, учитывая возможность подобного развития событий, уже составили предварительный календарь, в котором июль отдан под гонки в Австрии и Венгрии. Потенциально это оставляет для британского этапа первую половину августа. 

Читайте также:

Кроме того, правила карантина напрямую повлияют на семь базирующихся в Великобритании команд Формулы 1. Теперь для каждой из них возвращение сотрудников становится нерешаемой задачей. Если идея четырех июльских гонок подряд станет реальностью, персонал, по всей видимости, все это время не будет возвращаться из континентальной Европы.

Следующая новость
Команды Формулы 1 одобрили новое сокращение бюджетов и изменения в правилах

Предыдущая новость

Команды Формулы 1 одобрили новое сокращение бюджетов и изменения в правилах

Следующая новость

Гасли показал раскраску шлема для нового сезона

Гасли показал раскраску шлема для нового сезона
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап ГП Великобритании Билеты
Автор Джонатан Нобл

Самое читаемое

1
Формула 1

Четыре гонки подряд, Венгрия – новый фаворит. Что произошло с календарем Формулы 1

2
Формула 1

Как настроить болид Формулы 1. Ликбез от Сергея Сироткина

3
Формула 1

Уйти нельзя остаться. Три способа спасти карьеру Феттеля

4
Формула 1

Оказывается, поначалу Вольф не верил в Боттаса. Вот что его переубедило

5
Формула 1

Команды Формулы 1 одобрили новое сокращение бюджетов и изменения в правилах

Последние видео

Эмоции Фелипе Массы на Гран При Бразилии – эпизод фильма «Герои» 01:12
Формула 1

Эмоции Фелипе Массы на Гран При Бразилии – эпизод фильма «Герои»

Финал карьеры Михаэля Шумахера в фильме «Герои» 00:51
Формула 1

Финал карьеры Михаэля Шумахера в фильме «Герои»

Не та «Каталунья». Что если проехать трассу в Барселоне в альтернативном направлении? 01:38
Формула 1

Не та «Каталунья». Что если проехать трассу в Барселоне в альтернативном направлении?

Карантинный вариант. Как выглядит трасса в Венгрии в обратном направлении 01:35
Формула 1

Карантинный вариант. Как выглядит трасса в Венгрии в обратном направлении

Монреаль другими глазами. Что если проехать круг в Канаде задом наперед? 01:26
Формула 1

Монреаль другими глазами. Что если проехать круг в Канаде задом наперед?

Самое важное:

Гасли показал раскраску шлема для нового сезона
F1

Гасли показал раскраску шлема для нового сезона

Британское правительство отказалось делать исключение из правил карантина для Формулы 1
F1

Британское правительство отказалось делать исключение из правил карантина для Формулы 1

Команды Формулы 1 одобрили новое сокращение бюджетов и изменения в правилах
F1

Команды Формулы 1 одобрили новое сокращение бюджетов и изменения в правилах

Как настроить болид Формулы 1. Ликбез от Сергея Сироткина
F1

Как настроить болид Формулы 1. Ликбез от Сергея Сироткина

Оказывается, поначалу Вольф не верил в Боттаса. Вот что его переубедило
F1

Оказывается, поначалу Вольф не верил в Боттаса. Вот что его переубедило

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.