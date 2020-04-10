Британский журналист обвинил Тодта в двуличии

Пристли прежде работал механиком в McLaren, затем входил в бригаду журналистов Sky F1, а сейчас ведет собственный видеоблог, рассуждая на актуальные темы спорта.

В недавнем выпуске он затронул тему договора FIA и Ferrari по топливной системе машин из Маранелло в 2019 году – в частности, слова Жана Тодта о том, что детали этого соглашения не могут быть раскрыты федерацией из-за нежелания команды.

«Тодт говорит, что его руки связаны, и он не вправе раскрыть подробности, – отметил Пристли. – Он говорит, что был бы рад все объяснить, но это не понравится Ferrari.

Но послушайте, Жан и FIA: единственная причина, почему Ferrari имеет право запрещать вам говорить, состоит в том, что это вы сами предусмотрели такую возможность, когда подписывали с ними контракт [об участии в Ф1]».

Также блогер отметил, что после решения Mercedes отказаться от претензий к Скудерии шансы тех, кто настаивает на раскрытии подробностей, заметно снизились. Сейчас в эту группу входят шесть команд, а ведущая роль в ней у Red Bull.

«Интересно будет посмотреть за развитием событий, – отметил Пристли. – В Red Bull настаивают, что собираются продолжать. Но после потери поддержки Mercedes их позиции выглядят уже далеко не настолько сильными».