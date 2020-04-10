Британский журналист обвинил Тодта в двуличии
По мнению Youtube-блогера Марка Пристли, президент FIA не может оправдывать молчание федерации относительно соглашений с Ferrari, поскольку сам должен устанавливать правила игры
Пристли прежде работал механиком в McLaren, затем входил в бригаду журналистов Sky F1, а сейчас ведет собственный видеоблог, рассуждая на актуальные темы спорта.
В недавнем выпуске он затронул тему договора FIA и Ferrari по топливной системе машин из Маранелло в 2019 году – в частности, слова Жана Тодта о том, что детали этого соглашения не могут быть раскрыты федерацией из-за нежелания команды.
Читайте также:
«Тодт говорит, что его руки связаны, и он не вправе раскрыть подробности, – отметил Пристли. – Он говорит, что был бы рад все объяснить, но это не понравится Ferrari.
Но послушайте, Жан и FIA: единственная причина, почему Ferrari имеет право запрещать вам говорить, состоит в том, что это вы сами предусмотрели такую возможность, когда подписывали с ними контракт [об участии в Ф1]».
Также блогер отметил, что после решения Mercedes отказаться от претензий к Скудерии шансы тех, кто настаивает на раскрытии подробностей, заметно снизились. Сейчас в эту группу входят шесть команд, а ведущая роль в ней у Red Bull.
«Интересно будет посмотреть за развитием событий, – отметил Пристли. – В Red Bull настаивают, что собираются продолжать. Но после потери поддержки Mercedes их позиции выглядят уже далеко не настолько сильными».
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Жан Тодт
|Автор
|Александр Кабановский
Британский журналист обвинил Тодта в двуличии
База данных
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Партнер проекта
|
25 июн. - 28 июн.Билеты
|
2 июл. - 5 июл.Билеты
|
16 июл. - 19 июл.Билеты
|
30 июл. - 2 авг.Билеты
|
27 авг. - 30 авг.Билеты
|
3 сент. - 6 сент.Билеты