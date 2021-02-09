Британский таблоид опубликовал зарплаты пилотов Ф1

По информации журналистов издания, годичный контракт с Mercedes принесел Льюису круглую сумму. Причем в нее не вошли бонусы и дополнительные выплаты – те самые, что в последние недели стали поводом для дискуссий между гонщиком и командой перед подписанием соглашения.

Следом за британцем, чего можно было ожидать, в спсике самых высокооплачиваемых участников Гран При идет Макс Ферстаппен. Однако его зарплата уступает Хэмилтону в два с лишним раза – в пересчете на фунты голландец из Red Bull получит 18,2 млн.

Лидер Ferrari Шарль Леклер и новобранец McLaren Даниэль Риккардо заработают поровну – оба получат за выступления чуть больше 10 миллионов. Таким образом, три гонщика вместе получат за сезон меньше, чем один Льюис.

Также обращает на себя внимание гонорар Себастьяна Феттеля – немец не заработает в Aston Martin баснословных сумм, которые прежде ему была готова платить Ferrari. Еще меньше заплатит Alpine Фернандо Алонсо.

Единственным пилотом, кто вошел в десятку, не имея контракта с топ-командой, стал Кими Райкконен.

The Sun привела зарплату лишь десяти самых «дорогих» гонщиков Ф1, потому о том, сколько получает в Haas россиянин Никита Мазепин, остается только догадываться.