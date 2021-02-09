Британский таблоид опубликовал зарплаты пилотов Ф1
По информации The Sun, Льюис Хэмилтон получит за 2021 год 40 миллионов фунтов – это больше, чем три следующих пилота в таблице, вместе взятые
По информации журналистов издания, годичный контракт с Mercedes принесел Льюису круглую сумму. Причем в нее не вошли бонусы и дополнительные выплаты – те самые, что в последние недели стали поводом для дискуссий между гонщиком и командой перед подписанием соглашения.
Следом за британцем, чего можно было ожидать, в спсике самых высокооплачиваемых участников Гран При идет Макс Ферстаппен. Однако его зарплата уступает Хэмилтону в два с лишним раза – в пересчете на фунты голландец из Red Bull получит 18,2 млн.
Лидер Ferrari Шарль Леклер и новобранец McLaren Даниэль Риккардо заработают поровну – оба получат за выступления чуть больше 10 миллионов. Таким образом, три гонщика вместе получат за сезон меньше, чем один Льюис.
Также обращает на себя внимание гонорар Себастьяна Феттеля – немец не заработает в Aston Martin баснословных сумм, которые прежде ему была готова платить Ferrari. Еще меньше заплатит Alpine Фернандо Алонсо.
Единственным пилотом, кто вошел в десятку, не имея контракта с топ-командой, стал Кими Райкконен.
The Sun привела зарплату лишь десяти самых «дорогих» гонщиков Ф1, потому о том, сколько получает в Haas россиянин Никита Мазепин, остается только догадываться.
|Пилот
|Команда
|Зарплата в 2021 году (млн фунтов)
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|40
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|18,2
|Шарль Леклер
|Ferrari
|10,2
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|10,2
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|7,3
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|7,3
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|6,6
|Валттери Боттас
|Mercedes
|5,8
|Серхио Перес
|Red Bull
|4,4
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|3,6
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Кими Райкконен , Льюис Хэмилтон , Себастьян Феттель , Макс Ферстаппен , Даниэль Риккардо , Шарль Леклер
|Автор
|Александр Кабановский