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Британский таблоид опубликовал зарплаты пилотов Ф1

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Британский таблоид опубликовал зарплаты пилотов Ф1
Автор:
, Ответственный редактор

По информации The Sun, Льюис Хэмилтон получит за 2021 год 40 миллионов фунтов – это больше, чем три следующих пилота в таблице, вместе взятые

По информации журналистов издания, годичный контракт с Mercedes принесел Льюису круглую сумму. Причем в нее не вошли бонусы и дополнительные выплаты – те самые, что в последние недели стали поводом для дискуссий между гонщиком и командой перед подписанием соглашения.

Следом за британцем, чего можно было ожидать, в спсике самых высокооплачиваемых участников Гран При идет Макс Ферстаппен. Однако его зарплата уступает Хэмилтону в два с лишним раза – в пересчете на фунты голландец из Red Bull получит 18,2 млн.

Лидер Ferrari Шарль Леклер и новобранец McLaren Даниэль Риккардо заработают поровну – оба получат за выступления чуть больше 10 миллионов. Таким образом, три гонщика вместе получат за сезон меньше, чем один Льюис.

Также обращает на себя внимание гонорар Себастьяна Феттеля – немец не заработает в Aston Martin баснословных сумм, которые прежде ему была готова платить Ferrari. Еще меньше заплатит Alpine Фернандо Алонсо.

Единственным пилотом, кто вошел в десятку, не имея контракта с топ-командой, стал Кими Райкконен.

The Sun привела зарплату лишь десяти самых «дорогих» гонщиков Ф1, потому о том, сколько получает в Haas россиянин Никита Мазепин, остается только догадываться.

Пилот Команда Зарплата в 2021 году (млн фунтов)
Льюис Хэмилтон Mercedes 40
Макс Ферстаппен Red Bull 18,2
Шарль Леклер Ferrari 10,2
Даниэль Риккардо McLaren 10,2
Карлос Сайнс Ferrari 7,3
Себастьян Феттель Aston Martin 7,3
Фернандо Алонсо Alpine 6,6
Валттери Боттас Mercedes 5,8
Серхио Перес Red Bull 4,4
Кими Райкконен Alfa Romeo  3,6
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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Кими Райкконен , Льюис Хэмилтон , Себастьян Феттель , Макс Ферстаппен , Даниэль Риккардо , Шарль Леклер
Автор Александр Кабановский

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