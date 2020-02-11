Британский таблоид: Хэмилтон потребует у Mercedes зарплату в 180 млн фунтов
Как пишет газета The Sun, сегодня в Брэкли состоятся переговоры между Льюисом Хэмилтоном и Тото Вольфом. Единственной темой станут финансовые условия дальнейшего сотрудничества гонщика с командой Mercedes
Нынешний контракт Льюиса Хэмилтона истекает в конце 2020 года. Британец выступал за Mercedes на протяжении семи последних сезонов и в пяти из них становился чемпионом мира.
Как пишет британский таблоид The Sun, в преддверии намеченной на 14 февраля презентации новой машины W11 Льюис предложит Mercedes новые условия сотрудничества. По данным журналистов, Хэмилтон согласится остаться в нынешней команде, если за три следующих года ему заплатят суммарно 180 миллионов фунтов (около 232 млн долларов по текущему курсу).
Ранее глава Mercedes F1 Тото Вольф допускал уход пилота к соперникам и даже оценивал вероятность продолжения его карьеры в Ferrari в 25%. Однако в свете недавнего решения штутгартского концерна продолжать выступления в чемпионате мира вопрос продолжения сотрудничества с Хэмилтоном приобретает новую значимость.
The Sun пишет, что Льюис намерен утром во вторник приехать на базу команды, чтобы в результате переговоров прийти к принципиальному решению о своем будущем еще до показа машины 2020 года.
На церемонии презентации новой ливреи Mercedes, прошедшей днем ранее, Вольф рассказал: «У нас на базе, переодеваясь перед рождественской вечеринкой в середине декабря, мы оказались рядом. Я тогда сказал: "Нам надо поговорить".
Льюис ответил: "Нам некуда спешить, так как мы оба хотим одного и того же". Я согласился с ним.
По ходу праздников мы постоянно обменивались сообщениями и пришли к выводу, что ничего не будем делать в январе, оставив друг друга в покое. Мы так часто видимся по ходу сезона, что важно побыть врозь.
Но сейчас мы оба вернулись в Европу и на этой неделе пришло время вновь спросить друг друга, чего мы хотим.
У нас уже прошли технические брифинги, в пятницу состоится обкатка машины. Впереди шесть дней тестов в Барселоне, а потом немало времени [до первого Гран При].
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|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Александр Кабановский
Британский таблоид: Хэмилтон потребует у Mercedes зарплату в 180 млн фунтов
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