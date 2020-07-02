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Британский таблоид: Хэмилтон запросил у Mercedes $50 млн в год за новый контракт

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Британский таблоид: Хэмилтон запросил у Mercedes $50 млн в год за новый контракт
Автор:
, Ответственный редактор
2 июл. 2020 г., 07:41

Как пишет Daily Mail, чемпион мира захотел увеличения зарплаты с нынешних 45 миллионов долларов в год до 50

Действующее соглашение Льюиса Хэмилтона с Mercedes истекает в конце 2020 года. Ранее команда неоднократно говорила о стремлении сохранить самого успешного из пилотов нынешней Ф1, однако не спешила делать какие-либо официальные объявления.

По информации из Британии, по ходу вынужденного карантина первоочередной задачей штутгартского концерна было сохранение Тото Вольфа на посту главы команды, пусть и с частичным отказом от каждодневного управления. После того, как этот вопрос был успешно решен, на первый план вышло продление контракта Хэмилтона. 

Однако Льюис поставил команде условие поднять зарплату с нынешних 45 до 50 миллионов долларов в год, что сделало бы его самым богатым спортсменом страны.  

Источники Daily Mail сообщают, что в Mercedes в целом не против выполнить условия британца. Главным аргументом является нежелание в случае отказа видеть переход Хэмилтона к соперникам, прежде всего в Ferrari.

Льюис не раз говорил об интересе к Скудерии, в прошлом году стороны даже провели переговоры, но до конца 2021-го в Маранелло нет свободных вакансий, что повышает вероятность дальнейших выступлений Хэмилтона за Mercedes, цвета которой он защищает с 2013 года, выиграв за это время пять титулов.

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Автор Александр Кабановский

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