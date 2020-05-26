Как стало известно журналистам The Times, Борис Джонсон намерен содействовать проведению двух гонок Формулы 1 в Сильверстоуне. Источники издания сообщили, что этот вопрос обсуждался на заседании британского правительства по ходу прошлой недели.

Вводимый в стране с 8 июня 14-дневный период карантина для всех въезжающих не предусматривал каких-либо исключений для спортивных событий, включая Ф1. Однако под давлением различных сегментов бизнеса в правительстве решили пересмотреть этот вопрос.

В случае с Формулой 1 действующие правила потребует провести две недели в изоляции как от представителей Ferrari, Alfa Romeo и AlphaTauri, въезжающих в страну, так и от сотрудников британских команд, возвращающихся с гонок из континентальной Европы. В таком же положении окажутся команды серий поддержки и иностранные зрители.

Учитывая, что организаторы Формулы 1 планируют составить максимально плотный календарь, такая мера фактически ставила крест на надеждах Британии принять Гран При. После вмешательства Джонсона вероятность проведения гонок в Сильверстоуне вновь выросла.

Представитель Формулы 1 заявил Motorsport.com, что в чемпионате мира ожидают позитивного завершения этой истории: «Мы конструктивно работаем с правительством по поводу возобновления нашего сезона. Эти дискуссии продолжаются прямо сейчас».

Первоначально гонки в Сильверстоуне планировалось провести 26 июля и 2 августа.