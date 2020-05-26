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Формула 1 / ГП Великобритании / Новость

Британский премьер распорядился помочь провести Гран При Формулы 1

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Британский премьер распорядился помочь провести Гран При Формулы 1
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26 мая 2020 г., 07:45

Борис Джонсон отдал своим министрам распоряжение разработать исключение из режима карантина для тех, кто приедет в страну на Формулу 1

Как стало известно журналистам The Times, Борис Джонсон намерен содействовать проведению двух гонок Формулы 1 в Сильверстоуне. Источники издания сообщили, что этот вопрос обсуждался на заседании британского правительства по ходу прошлой недели.

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Вводимый в стране с 8 июня 14-дневный период карантина для всех въезжающих не предусматривал каких-либо исключений для спортивных событий, включая Ф1. Однако под давлением различных сегментов бизнеса в правительстве решили пересмотреть этот вопрос.

В случае с Формулой 1 действующие правила потребует провести две недели в изоляции как от представителей Ferrari, Alfa Romeo и AlphaTauri, въезжающих в страну, так и от сотрудников британских команд, возвращающихся с гонок из континентальной Европы. В таком же положении окажутся команды серий поддержки и иностранные зрители. 

Учитывая, что организаторы Формулы 1 планируют составить максимально плотный календарь, такая мера фактически ставила крест на надеждах Британии принять Гран При. После вмешательства Джонсона вероятность проведения гонок в Сильверстоуне вновь выросла.

Представитель Формулы 1 заявил Motorsport.com, что в чемпионате мира ожидают позитивного завершения этой истории: «Мы конструктивно работаем с правительством по поводу возобновления нашего сезона. Эти дискуссии продолжаются прямо сейчас».

Первоначально гонки в Сильверстоуне планировалось провести 26 июля и 2 августа.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап ГП Великобритании Билеты
Местонахождение Сильверстоун
Автор Адам Купер

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