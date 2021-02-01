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Британский карантин оставил Haas без моторов Ferrari

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Британский карантин оставил Haas без моторов Ferrari
Автор:
, Ответственный редактор

Из-за действующих правил въезда в Соединенное Королевство инженеры из Маранелло не могут попасть на базу Haas, а глава команды Гюнтер Штайнер застрял в Америке

Сейчас всем въезжающим в Великобританию необходимо провести две недели в изоляции, и лишь затем можно официально пересечь границу. Из этого правила есть отдельные исключения, но их очень мало.

Сколько будет действовать такой порядок, предсказать невозможно, и это стало серьезной проблемой для команды Haas. Свою машину к сезону 2021 года она строит на базе в Банбери. Обычно этим занимаются в Италии при помощи специалистов Dallara, но так как по регламенту в новом сезоне будут использоваться прежние шасси с небольшими доработками, в Haas решили изменить свои правила.

Сами обновленные машины уже готовы, их сборку можно было бы закончить уже к середине февраля. Однако инженеры Ferrari, отвечающие за моторы, не могут въехать в страну, пишет немецкое издание Auto Motor und Sport.

Сами двигатели уже находятся в расположении Haas, однако поставить их на машину своими силами и наладить работу команда не может. Это по силам только мотористам Ferrari, однако в разгар предсезонной подготовки выключать людей из работы на полмесяца было бы неразумно.

Ситуация усугубляется тем, что глава Haas Гюнтер Штайнер из-за тех же карантинных правил застрял в США. «Если я захочу сейчас поехать на нашу базу, то вынужден буду просидеть две недели на карантине, – сказал он. – Исключения действуют только на спортсменов».

По всей видимости, Haas придется собрать шасси без моторов и отказаться от какой-либо обкатки или съемочных дней. Только в Бахрейне накануне старта мартовских тестов команда получит возможность наладить работу двигателей на своих машинах.

По информации Motorsport.com, из-за британских карантинных правил проблемы также испытывает команда AlphaTauri, у которой есть отдельное конструкторское подразделение в Бистере. Можно предположить, что и у Renault есть сложности в кооперации между Энстоуном и Вири-Шатойоном.

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Серия Формула 1
Автор Александр Кабановский

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