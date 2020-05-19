Британские власти отказались сделать исключение из карантина для гонки Формулы 1

Британские власти решили отправить участников Формулы 1 на карантин, пишет газета The Sun. В стране ввели правило, по которому все люди, прибывающие в Великобританию, обязаны самоизолироваться на 14 дней.

Формула 1 рассчитывала получить исключение из этого правила. Теперь выяснилось, что исключения не будет. Это ставит под вопрос возможность провести гонку на Сильверстоуне в срок.

В настоящий момент первый этап Формулы 1 на британской трассе запланирован на 26 июля – через две недели после гонки в Австрии. Существующее расписание означает, что у представителей Ф1 не будет возможности отбыть 14-дневный срок на самоизоляции.

Если команды и гонщики действительно уйдут на карантин, то в день гонки на Сильверстоуне они будут обязаны сидеть дома и никуда не выходить. Руководство Ф1 надеялось избежать такой ситуации. В Liberty Media надеялись, что британские власти добавят чемпионат мира в перечень исключений, для которых неприменимы стандартные процедуры.

Логика была в том, что все участники Ф1 уже соблюдали бы ограничения на этапах в Австрии в начале июля. Поскольку никто из сотрудников команд ни с кем бы не контактировал, необходимость в соблюдении карантина отпала бы сама собой. В этом случае Формула 1 могла рассчитывать на свободный допуск в страну.

Такой же трактовки придерживался секретарь Соединенного Королевства по вопросам цифровизации, культуры, СМИ и спорта Оливер Даудон. Функционер уже согласился внести Формулу 1 в список исключений, когда в дело вмешались вышестоящие чиновники из департамента здравоохранения Великобритании. В этом ведомстве ограничили перечень исключений двумя категориями: дипломатами и водителями грузовиков.

Это решение сделало невозможным проведение гонки Формулы 1 в Сильверстоуне 26 июля.

У чемпионата мира еще есть шанс устроить Гран При в эту дату, так как британские власти обещали заново оценивать ограничительные меры каждые три недели. Таким образом, до июля 2020 года чиновники из департамента здравоохранения Великобритании еще могут передумать.