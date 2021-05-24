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Формула 1 Новость

Умер экс-президент FIA Мосли

Автор:
, Ответственный редактор
Соавтор:
Джонатан Нобл
, редактор Ф1 (Global)

Факт смерти своего многолетнего соратника подтвердил бывший глава Формулы 1 Берни Экклстоун

Умер экс-президент FIA Мосли

Макс Мосли, на протяжении 16 лет возглавлявший Международную автомобильную федерацию, умер в возрасте 81 года.

В молодости британец на любительском уровне участвовал в гонках и даже стартовал как-то во внезачетных соревнованиях Ф1. Позже он основал команду March и был ее совладельцем. Юрист и политик, в 1970-х Мосли стал консультантом Ассоциации команд Ф1 (FOCA) и помогал в разработке самого первого Договора Согласия. 

В 1986 году он возглавил Комиссию производителей FISA (Международной автогоночной федерации), а спустя еще пять лет стал президентом самой FISA. В 1993-м Макс при поддержке Экклстоуна сменил Жана-Мари Балестра на посту президента FIA и оставался главой федерации до 2009 года, трижды победив на перевыборах.

Мосли стал одним из идейных вдохновителей кампании за безопасность после смерти Айртона Сенны, 

Его деятельность не раз сопровождали серьезные скандалы, один их которых (в 2008-м издание News of the World опубликовало приватные снимки чиновника) в итоге и вынудил британца покинуть свой пост.

Последние годы, когда с поста главы Ф1 был уволен Экклстоун, Макс никак не был связан с миром гонок. В понедельник о смерти Мосли сообщили британские СМИ. Берни подтвердил эту информацию BBC.

Сейчас в Британии заканчивается работа над документальным фильмом, посвященным Мосли. 

В прошлом году, комментируя этот проект, Макс сказал: «Там есть все, включая историю с News of the World и то, что за ней последовало. Берни дал интересное интервью, в котором рассказывает, на чьей стороне он был в тот момент.

Меня спрашивают, вошел ли туда эпизод, как Гитлер был гостем на свадьбе моих родителей (Освальд Мосли был в 30-е главой британских национал-социалистов – прим. ред.). Да, вошел. Все эти истории сделают ленту более интересной. 

Если бы я мог, то вырезал из нее всего один или два эпизода. Но тогда изменился бы весь смысл фильма, а он должен оставаться непредвзятым».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Александр Кабановский

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