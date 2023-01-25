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СМИ: Хэмилтон отказался продлевать контракт до старта сезона

Как написал таблоид London Insider, гонщик хочет оценить силу новой машины Mercedes, и лишь после этого принимать решение о своем будущем

Александр Кабановский
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, Ответственный редактор
СМИ: Хэмилтон отказался продлевать контракт до старта сезона
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Действующий контракт Льюиса Хэмилтона с Mercedes рассчитан до конца 2023 года. Стороны уже не раз говорили, что намерены продолжать совместные выступления – глава команды Тото Вольф даже сказал, что они с семикратным чемпионом мира смогут согласовать все условия за несколько часов. 

Однако эксперты выделяли в этой истории один принципиально важный момент: для Mercedes важно как можно скорее договориться с гонщиком, чтобы гарантировать стабильность своего состава на несколько следующих лет. Льюису же после провала команды в 2022 году важно вновь иметь быструю машину, потому для решения о будущем ему желательно увидеть, на что будет способна новая W14.

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В эту теорию отлично укладывается свежая публикация London Insider. Издание, прежде не замеченное в большом внимании к Ф1, со ссылкой на собственные источники пишет, что Льюис отказался продлевать контракт до завершения первого Гран При сезона. 

Сообщается, что информация получена из ближнего круга Хэмилтона, никаких дополнительных подробностей в материале нет. 

Если данные о планах 38-летнего пилота соответствуют действительности, это может говорить, что все далеко не столь безоблачно, как пытаются показать в Mercedes.

Сезон-2022 стал для Льюиса самым неудачным в карьере, он впервые за время выступлений в Ф1 не одержал ни одной победы. И если новая машина также окажется не особенно быстрой, вариант с завершением выступлений в конце этого года вновь станет вполне реальным. 

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