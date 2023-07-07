Британские СМИ: Джеки Стюарт перенес сердечный приступ

В возрасте 84 лет сэр Джеки Стюарт является старейшим из живущих чемпионов мира и победителей Гран При. Он до недавнего времени регулярно приезжал на этапы Ф1 в качестве посла брендов Rolex и Heiniken. Несмотря на солидный возраст, шотландец летал и в Мельбурн, и в Майами.

Потому его отсутствие в паддоке домашнего этапа в Сильверстоуне удивило многих. Репортеры Daily Mail связались с обладателем трех титулов, и тот рассказал, что пока не очень хорошо себя чувствует после недавнего сердечного приступа.

В начале июня Стюарт ездил в Иорданию – местный король Абдулла II является его давним другом, когда-то давно Джеки даже организовал тому тесты на машине Ф1. В этот раз монарх женил своего наследника, принца Хуссейна, и гостями церемонии стали сам экс-пилот, а также его сын Пол с супругой.

Там-то и случилась серьезная неприятность.

«Это произошло ночью накануне церемонии, – цитирует издание Стюарта. – Я проснулся от странных ощущений и понял, что лежу на полу. А после этого вообще ничего не помню. Я находился без сознания долгое время.

Пола с супругой поселили на другом этаже. Я даже представить не могу, как мне это удалось, но я как-то добрался до их номера. После этого меня переправили в больницу, но ничего этого я тоже не в состоянии вспомнить.

У Его величества лучшие доктора, но мне хотелось поскорее вернуться домой, и принц Бахрейна очень любезно предоставил мне свой самолет. Теперь я уже более-менее в порядке, хотя хожу еще не очень здорово».

Стюарт допустил, что к приступу могли привести его постоянные переезды: с Гран При Монако он отправился на похороны Энни Мелдрам, которая помогала его Фонду борьбы с Деменцией, а оттуда полетел в Иорданию.

«Уже на похоронах Энни я скверно себя чувствовал, – рассказал чемпион. – Я выступил там, но не столь хорошо, как хотел бы. После этого я переночевал [у себя в загородном доме] в Женеве и отправился в Иорданию. Все это пришлось на весьма напряженный отрезок после Гран При Майами и тоже наложило свой отпечаток.

Сейчас я прохожу курс физиотерапии и уже могу ходить почти без проблем. Все развивается успешно – и я рассчитываю приехать в Сильверстоун на два финальных дня уик-энда».