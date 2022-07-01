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Формула 1 / Гран При Великобритании Новость

Британская полиция раскрыла попытку сорвать гонку Ф1

По информации правоохранителей Нортгемптоншира, протестующие собирались прорваться на полотно гоночной трассы по ходу уик-энда в Сильверстоуне

Льюис Дункан
Автор:
Британская полиция раскрыла попытку сорвать гонку Ф1
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В этот уик-энд Формула 1 проводит Гран При Великобритании – ожидается, что соревнования соберут в общей сложности 400 тысяч человек. 

Однако не все они приедут на автодром, чтобы получать удовольствие от сражения сильнейших гонщиков и команд – местная полиция сообщила, что раскрыла попытку нарушить ход уик-энда. 

В официальном заявлении глава службы безопасности Гран При Том Томпсон сообщил: «Мы получили достоверные свидетельства того, что группа протестующих запланировала срыв соревнований и возможный прорыв на трассу в день гонки. 

Прежде всего я хочу обратиться напрямую к этим людям и строго предупредить их о недопустимости подвергать риску самих себя, гонщиков, а также судей, добровольцев и зрителей. 

Выход на гоночное полотно несет огромную опасность – если вы не намерены отказаться от своего плана, то рискуете жизнью. 

Возможность протестовать – одно из прав человека в нашей стране, мы будем рады поговорить с вами и помочь вам реализовать свое право на мирный протест на территории автодрома. При этом мы просим вас не создавать ситуации, которые несут риск жизни». 

В FIA не ответили на просьбу Motorsport.com прокомментировать ситуацию, ответив лишь, что этот вопрос находится в компетенции полиции.

Религиозный активист и разжалованный священник Нил Хоран выбежал на трассу по ходу гонки в Сильверстоуне в 2003 год. Мимо едут Марк Уэббер, Jaguar, Жак Вильнев, BAR, и другие пилоты

Религиозный активист и разжалованный священник Нил Хоран выбежал на трассу по ходу гонки в Сильверстоуне в 2003 год. Мимо едут Марк Уэббер, Jaguar, Жак Вильнев, BAR, и другие пилоты

Фото: Гэри Хокинс

Самый известный случай сорвать Гран При произошел именно в Сильверстоуне в 2003 году, когда на 11-м круге гонки на трассу выскочил Нил Хоран – религиозный активист и разжалованный священник в шотландской юбке-килте и с плакатом. 

Его скрутили службы безопасности, а позже осудили на два месяца тюрьмы. Судья Стивен Грин, первым выбежавший на трассу за дебоширом, удостоился специальной награды автоклуба BARC.

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