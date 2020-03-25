Бриаторе: Я переболел коронавирусом еще в декабре
Бывший руководитель команд Benetton и Renault рассказал о том, как тяжело проходила его болезнь
Коронавирус, из-за эпидемии которого во всем мире было отменено множество гонок, впервые был официально зафиксирован в Китае в последних числах декабря 2019 года. Считается, что в Европу он официально проник только в 2020 году. Однако бывший руководитель команд Формулы 1 Флавио Бриаторе уверен, что лично он переболел этим вирусом еще в декабре – находясь при этом в Италии.
«Я болел в декабре, – передает слова Бриаторе издание Granpx.news со ссылкой на эфир итальянского телеканала LA7. – У меня была очень высокая температура, боли в легких и затруднения с дыханием. Это длилось дней десять. И мой доктор не мог понять, в чем дело. Они сделали мне рентген и компьютерную томографию, которая показала поражение легких. Когда в Италии началась эта эпидемия, мой доктор сказал мне, что, должно быть, у меня тогда был этот самый коронавирус».
Бриаторе также выступил с критикой итальянского общества и властей: «Все недооценили этот вирус. Никто не относился к нему серьезно. В январе ВОЗ предупредила всех, чтобы люди заботились о своем здоровье, но никто не стал этого делать. Если бы я был министром, я бы сразу отправил делегацию в Китай, чтобы понять, что там происходило.
В Формуле 1, когда я только пришел, я тоже ни разу не видел ни одной гонки. Но если бы я узнал, что Ferrari проводит где-то тесты, я бы тут же заслал туда своих инженеров – просто потому, что это работа руководителя».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Сергей Иванов
Бриаторе: Я переболел коронавирусом еще в декабре
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