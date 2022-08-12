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Формула 1 Новости

Бриаторе выложил фото с совместного отдыха с Доменикали и Вольфом

Предположительно, кадр был сделан на Сардинии, где всегда отдыхает Вольф

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Бриаторе выложил фото с совместного отдыха с Доменикали и Вольфом
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Летний перерыв в Формуле 1 участники чемпионата должны использовать для отдыха, однако многие предпочитают тратить это время для деловых переговоров. Тем интереснее знать, кто и с кем встречается на каникулах.

Довольно неожиданная информация при этом пришла от экс-менеджера ряда команд Флавио Бриаторе, который выложил в соцсетях совместное фото себя, главы Формулы 1 Стефано Доменикали и главы команды Mercedes Тото Вольфа.

Появление этого фото стало поводом для разговоров о том, что итальянец пытается вернуться в спорт. Напомним, что Бриаторе был вынужден покинуть Формулу 1 после того, как в 2009 году его заподозрили в приказе Нельсону Пике-младшему специально устроить аварию, чтобы тем самым способствовать победе Фернандо Алонсо. Оба выступали за команду Renault, которую возглавлял Бриаторе.

Впоследствии ему в суде удалось снять с себя обвинения, но репутация менеджера оказалась испорчена, так что до сих пор вернуться в Ф1 он не мог.

Другое предположение связано с переговорами Доменикали и Вольфа, предположительно об изменении правил на 2023 год, которые лоббирует Mercedes, Характерно, что снимок сделан судя по всему на Сардинии, где Вольф проводит каждое лето. То есть это Доменикали и Бриаторе приехали к Вольфу, а не наоборот.

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