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Формула 1 Новости

Бриаторе выиграл суд, но лишился яхты. А в плюсе снова Берни

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Экс-глава Renault F1 выиграл суд против продажи его яхты за неуплату налогов. Саму яхту по дешевке купил Экклстоун

Бриаторе выиграл суд, но лишился яхты. А в плюсе снова Берни
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Флавио Бриаторе выиграл апелляционный суд против властей Италии по поводу якобы имевшей место неуплаты с его стороны налогов. Теперь ему должны вернуть деньги, но он все равно остался в проигрыше.

Это дело началось еще в 2010 году. Тогда Бриаторе отдыхал на своей яхте Force Blue вместе с своей тогдашней женой и ребенком. Пришедшие нологовики предъявили главе команды Renault F1 иск за неуплату налогов на сумму 3,6 миллионов евро и конфисковали судно.

Поначалу Бриаторе проиграл несколько судов, после чего яхта была продана с аукциона для покрытия долгов экс-менеджера Формулы 1. Покупателем ее стал бывший глава всей Формулы 1 Берни Экклстоун, сообщает итальянское новостное издание ANSA.

Бриаторе сразу получил деньги за продажу яхты за вычетом упомянутых 3,6 миллионов евро. Теперь по решению суда власти обязаны вернуть ему и вышеуказанную сумму.

Главной неудачей для Бриаторе можно считать то,что на аукционе Экклстоун отдал за яхту только 7 миллионов долларов. Сам Бриаторе оценивал ее стоимость в 20 миллионов. Таким образом, яхта теперь останется у Экклстоуна, а Бриаторе в сумме получил за нее почти в три раза меньше желаемой стоимости.

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