Бриаторе выиграл суд, но лишился яхты. А в плюсе снова Берни
Экс-глава Renault F1 выиграл суд против продажи его яхты за неуплату налогов. Саму яхту по дешевке купил Экклстоун
Флавио Бриаторе выиграл апелляционный суд против властей Италии по поводу якобы имевшей место неуплаты с его стороны налогов. Теперь ему должны вернуть деньги, но он все равно остался в проигрыше.
Это дело началось еще в 2010 году. Тогда Бриаторе отдыхал на своей яхте Force Blue вместе с своей тогдашней женой и ребенком. Пришедшие нологовики предъявили главе команды Renault F1 иск за неуплату налогов на сумму 3,6 миллионов евро и конфисковали судно.
Поначалу Бриаторе проиграл несколько судов, после чего яхта была продана с аукциона для покрытия долгов экс-менеджера Формулы 1. Покупателем ее стал бывший глава всей Формулы 1 Берни Экклстоун, сообщает итальянское новостное издание ANSA.
Бриаторе сразу получил деньги за продажу яхты за вычетом упомянутых 3,6 миллионов евро. Теперь по решению суда власти обязаны вернуть ему и вышеуказанную сумму.
Главной неудачей для Бриаторе можно считать то,что на аукционе Экклстоун отдал за яхту только 7 миллионов долларов. Сам Бриаторе оценивал ее стоимость в 20 миллионов. Таким образом, яхта теперь останется у Экклстоуна, а Бриаторе в сумме получил за нее почти в три раза меньше желаемой стоимости.