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Бриаторе возвращается в Формулу 1 на руководящий пост
Автор: Иван Матушкин , редактор
Конкретная роль скандального функционера пока не известна
Бывший глава Benetton и Renault Флавио Бриаторе вернется в Формулу 1. Как сообщают итальянские медиа, бизнесмен договорился с главой Ф1 Стефано Доменикали о посте, на котором будет отвечать за развлекательную сторону Гран При.
Бриаторе покинул Формулу 1 в сентябре 2009 года из-за скандала с намеренной аварией пилота его команды Нельсиньо Пике. FIA также запретила Бриаторе иметь отношения к гонкам под своей эгидой, но это решение было позже отменено французским судом.
Пока Доменикали и Бриаторе не раскрывают, чем именно займется новый член команды Ф1 в качестве работы.
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Бриаторе возвращается в Формулу 1 на руководящий пост
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