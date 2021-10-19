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Формула 1 Новости

Бриаторе возвращается в Формулу 1 на руководящий пост

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Конкретная роль скандального функционера пока не известна

Бриаторе возвращается в Формулу 1 на руководящий пост

Бывший глава Benetton и Renault Флавио Бриаторе вернется в Формулу 1. Как сообщают итальянские медиа, бизнесмен договорился с главой Ф1 Стефано Доменикали о посте, на котором будет отвечать за развлекательную сторону Гран При.

Бриаторе покинул Формулу 1 в сентябре 2009 года из-за скандала с намеренной аварией пилота его команды Нельсиньо Пике. FIA также запретила Бриаторе иметь отношения к гонкам под своей эгидой, но это решение было позже отменено французским судом.

Пока Доменикали и Бриаторе не раскрывают, чем именно займется новый член команды Ф1 в качестве работы. 

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