Бриаторе: Сейчас подходящий момент для возвращения Алонсо

Слухи о переговорах двукратного чемпиона мира с Renault о возможном возвращении в 2021 году появились во французской прессе – журналисты даже допускали, что стороны уже заключили предварительное соглашение.

Сам Алонсо, покинувший Ф1 в конце 2018-го после четырех провальных сезонов с McLaren-Honda, не раз говорил, что хотел бы вновь выступать в чемпионате, но только за рулем конкурентоспособной техники.

Как отметил Флавил Бриаторе, который с 2001 года занимался карьерой пилота, и до сих пор сохраняет с ним дружеские отношения, несколько лет вне Формулы 1 позитивно сказались на Фернандо, и сейчас тот готов вновь включиться в борьбу.

«Он очень мотивирован, – отметил итальянец в интервью Gazzetta dello Sport. – Побыв вне Ф1, Фернандо стал сильнее и кое в чем разобрался. Я вижу, насколько спокойнее он сейчас. Думаю, решение уйти в свое время было правильным. А сейчас он готов начать снова».

Бриаторе добавил: «Мы внимательно следим за развитием ситуации. Не стоит забывать, что впереди еще целый сезон – хочется верить, что он все же состоится. Пока же остается только ждать».

«У Феттеля не так много вариантов»

Также Бриаторе затронул тему предстоящего расставания Себастьяна Феттеля и Ferrari. По мнению Флавио, для немецкого гонщика это непростая ситуация, и многое указывает на скорое завершение его карьеры.

«Не знаю, что он будет делать, – сказал бывший босс Benetton и Renault. – И должен сказать, для меня стало сюрпризом, что Ferrari уже сейчас сделала свое объявление. Впереди весьма важный сезон, но все теперь говорят только про 2021-й.

Феттелю еще нужно провести чемпионат, а вариантов у него уже не так много. Я не думаю, что Феттель пойдет в Mercedes, да и команде он не нужен, там отличная пара гонщиков. А ворота Ferrari для него теперь закрыты.

Остается еще Renault, но говорить об этом пока рано. Давайте посмотрим, как будут развиваться события».