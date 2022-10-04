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Серхио Пересу и его команде Red Bull Racing пришлось ждать почти три часа до официального признания победителями Гран При Сингапура. Гонщик первым финишировал на трассе, но судьи FIA долго разбирали его нарушения по ходу гонки – лидируя, мексиканец слишком далеко отпустил вперед машину безопасности.

В итоге Пересу присудили 5-секундный штраф, который никак не повлиял на итоги Гран При. В самом Сингапуре к тому времени было уже сильно за полночь.

По мнению экс-босса команд Benetton и Renault Флавио Бриаторе, такими действиями FIA показывает свой непрофессионализм и мешает спорту.

«Наверное, у них работает недостаточно людей, – приводит слова итальянца LaPresse. – В каждой гонке возникают какие-то проблемы. И вот в этот раз опять. Если было нарушение, зачем ждать несколько часов, если на решение требуется пара минут?

И это именно вина федерации, а не самой Ф1.

Им определенно надо что-то менять. В противном случае это портит гонку, портит шоу и негативно сказывается на всем чемпионате.

FIA – это же компания по своей сути. А значит, они должны назначить правильных и компетентных людей, чтобы двигаться вперед.

У них около 200 сотрудников. Это значит, для управления нужны талантливые менеджеры.

Это правило работает в любом бизнесе. Но [у FIA] я сейчас не вижу нужного качества. Для Формулы 1 очень важно, чтобы и федерация работала на соответствующем уровне».

Он добавил: «В мое время подобного не было. А знаете, почему? Все просто – управлением занимались профессионалы».

Флавио Бриаторе сейчас 72 года. Он ушел из Ф1 более десяти лет назад после скандала с подставной аварией Нельсона Пике на Гран При Сингапура-2008. Итальянцу даже попробовали пожизненно запретить доступ в паддок, но он оспорил это требование в суде и добился его отмены.

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