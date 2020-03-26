Бриаторе: Предупреждал Алонсо, что Хэмилтон – любимчик в McLaren
Бывший босс двукратного чемпиона мира рассказал, как отговаривал того от ухода из Renault
Флавио Бриаторе был руководителем Renault и менеджером Фернандо Алонсо, когда испанец принес французской команде два чемпионских титула. Однако, после двух титулов Алонсо решил в 2007 году уйти в McLaren.
В новой команде Фернандо вступил в конфликт с ее воспитанником Льюисом Хэмилтоном и еще до конца года объявил об уходе. Бриаторе уверяет, что предупреждал Алонсо о таком исходе.
«Я не был доволен переходом Фернандо в McLaren, – признался Бриаторе в подкасте Beyond the Grid. – Это не переход Шуми в Ferrari, Фернандо никогда не мечтал о McLaren. Я говорил ему, что там есть новичок – Льюис Хэмилтон – и он такой же любимчик Рона Денниса, как Фернандо – мой. Я обещал [Алонсо], что у них с Хэмилтоном выйдет драка, а Деннис будет защищать своего парня».
При этом сам Алонсо, по словам Бриаторе, был уверен в своем преимуществе: «[Он говорил], нет-нет, я быстрее. Но никто, включая Рона Денниса, не понимал, как быстр Хэмилтон. Потому, что если бы Деннис это понимал, он не потратил бы столько денег на Алонсо. Если у меня уже есть такой быстрый пилот, зачем мне еще один? Это было мощное сражение».
В отношения Алонсо и Денниса, когда они разладились, Бриаторе решил не вмешиваться: «Деннис делал все сам, ему не нужна была помощь. Я был наблюдателем. Я знал, что случилось. Потому, что после двух гонок Хэмилтона начали первым звать на пит-стоп, а я хорошо знал Фернандо».
Прошедшей зимой Алонсо заявил о намерении вернуться в Ф1 в 2021 году. Бриаторе уверен, что испанец будет успешен.
«100% [он справится], он же ротвейлер. Многие контракты истекают, люди переходят туда-сюда, так что посмотрим. Я бы хотел увидеть его в команде, у которой перед стартом гонки есть 50% шанс на победу. Но это только Mercedes, Ferrari и Red Bull».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Фернандо Алонсо В Магазин
|Команды
|McLaren В Магазин
|Автор
|Джонатан Нобл
Бриаторе: Предупреждал Алонсо, что Хэмилтон – любимчик в McLaren
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