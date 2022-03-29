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Формула 1 Новость

Бриаторе предсказал победу Ферстаппена над Леклером

Бывший глава Benetton и Renault поделился прогнозами на исход нынешнего сезона Ф1

Кемаль Шенгюл
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Бриаторе предсказал победу Ферстаппена над Леклером
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Первые же гонки нового сезона Ф1 позволили понять, что две лидирующие команды, Ferrari и Red Bull, очень близки по силам. В Бахрейне сильнейшим стал Шарль Леклер, в Саудовской Аравии его опередил Макс Ферстаппен. 

По мнению популярного экс-босса команд Ф1 Флавио Бриаторе, начало чемпионата получилось отличным во всех отношениях.

«Это совершенно другая Формула 1, – сказал 71-летний итальянец в эфире радио RAI. – Думаю, она стала лучше для всех. Америка фактически заново открыла для себя Ф1, билеты на гонку в Майами были полностью распроданы за три месяца. 

В прошлом году мы увидели невероятную концовку, а этот сезон начался с дубля Ferrari в Бахрейне, за которым последовала гонка в Саудовской Аравии, одна из лучших за последнее время.

Она подарила нам годную дуэль двух очень хороших пилотов. Все было именно так, как нужно – борьба до предела, но без противоречивости. Это очень здорово для Ф1 и всех ее болельщиков. Мне тоже понравилась эта битва».

Говоря о том, как противостояние лидеров двух команд может складываться дальше, Бриаторе добавил: «Я бы поставил на Ферстаппена. Он сейчас лучше всех в Ф1, что мы уже смогли увидеть в прошлом году. 

Сейчас он стал еще опытнее. Он не просто участвовал в борьбе за титул, но и стал сильнейшим. Хотя, будь я боссом команды с неограниченными деньгами, я взял бы обоих.

К тому же, Ferrari наконец-то построила конкурентоспособную машину. 

В сражении за чемпионское звание возможно всякое. Важно, чтоб техника работала без сбоев. Если она доезжает до финиша, то с высокой вероятностью приносит победу. Остальное зависит от пилота и тактики».

Флавио отметил: «Через пару-тройку гонок Mercedes присоединится к этой битве. Хэмилтон – боец, он никогда не сдастся, он остается великим чемпионом. Уверен, он вернется [в группу лидеров]. Также очень неплохо смотрится Алонсо». 

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