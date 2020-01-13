Бриаторе посоветовал Ферстаппену держать язык за зубами

В начале января стало известно, что Red Bull и Макс Ферстаппен продлили контракт до конца 2023 года. Флавио Бриаторе порадовался за молодого гонщика, однако припомнил его комментарии про Ferrari, когда Макс заподозрил итальянцев в жульничестве.

«Теперь Honda является постоянной силой в команде, – цитирует Бриаторе итальянский Autosprint. – Неопределенности, связанной с мощностью и надежностью, стало меньше. Однако Red Bull боится потерять своего партнера после 2021 года [когда у RBR кончается контракт с японскими мотористами].

Здорово, что Макс останется в Red Bull, и видеть его среди лидеров в пелотоне мы будем еще долгое время. Он очень быстр, постоянно совершенствуется и часто затмевает всех.

Но Ферстаппен должен научиться держать язык за зубами. Он мог бы оставить без внимания обвинения [Ferrari] в жульничестве. Во-первых, это не его дело – делать подобные заявления. Во-вторых, во всей этой истории правды не было».

Тем не менее, Бриаторе выступил в поддержку Ферстаппена и назвал состав команды своей мечты.

«Если бы я собирал команду, я бы хотел, чтобы в ней вместе были [Шарль] Леклер и Ферстаппен. Это два феномена. С ними вы могли бы выигрывать каждый Гран При и чемпионат мира в ближайшие десять лет», – добавил итальянский бизнесмен.