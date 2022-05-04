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Своими первыми успехам в Ф1 Михаэль Шумахер во многом обязан Флавио Бриаторе: именно итальянец взял гонщика в свою команду Benetton, где тот впервые выиграл Гран При в сезоне-92, а затем стал сильнейшим в 1994-м и 1995 годах.

В недавнем видеоинтервью известному журналисту Питеру Уиндзору Флавио вспомнил детали тех событий, с которых начиналась легенда по имени Михаэль.

«Наша команда Benetton была недостаточно сильна и авторитетна, чтобы заинтересовать гонщиков вроде Сенны, Проста или Бергера, – объяснил Бриаторе. – С одной стороны, у нас было для этого недостаточно денег, а с другой – репутации. Потому мне надо было найти того, кто мог бы расти вместе с командой».

В сезоне-91 за Benetton выступали трехкратный чемпион мира Нельсон Пике, которому было уже 38 лет, и еще один бразилец Роберто Морено. Тому было 32, но Флавио не испытывал особенных иллюзий в отношении его будущего.

«Мы искали молодого гонщика с большим потенциалом, – продолжил итальянский менеджер. – Кроме того, с точки зрения маркетинга нас интересовал немецкий рынок, потому в поле зрения попала команда Петера Заубера, выступавшая при поддержке Mercedes в Группе С [гонок на выносливость]. Тогда именно у них были три самых главных таланта: Вендлингер, Френцен и Михаэль».

Сезон 1989 года запомнился невероятным сражением в немецкой Формуле 3. В итоге Карл Вендлингер всего на одно очко опередил Хайнца-Харальда Френцена и Шумахера. Но поддержку Mercerdes и возможность стартовать в марафонских соревнованиях получили на будущий год все трое.

Презентация пилотов Sauber, 1990 год: Михаэль Шумахер, глава команды Петер Заубер, Карл Вендлингер, Хайнц-Харальд Френцен Фото: Motorsport Images

По словам Бриаторе, в тот момент совершенно не было ясно, что из австро-немецкого трио «выстрелит» именно Михаэль.

«Тогда все хотели заполучить Френцена, – рассказал он. – Все считали, что он талантливее и имеет больше шансов стать чемпионом».

Из истории известно, что пилотом Benetton осенью 1991-го стал Шумахер. «Он просто ошеломил нас, – объяснил Флавио. – Он сразу поехал быстро и обеспечил инженерам невероятную обратную связь, несмотря на молодость. Это также позволило нам привлечь немецких спонсоров вроде Bitburger».

Хайнц-Харальд Френцен тоже пришел в Ф1, но чуть позже – в 1994-м. Он провел в общей сложности десять сезонов в составе Sauber, Williams, Jordan, Prost и Arrows. Лучшими результатами немца стали три победы в 160 Гран При.

Бриаторе продолжил: «Это после Михаэля все гонщики стали заниматься в зале. Ален Прост был известен тем, что делал упражнения на пляже. Михаэль тратил на зал по четыре часа каждый день. И когда заканчивал, даже не был вспотевшим. Глядя на него, остальные тоже потянулись в зал – Сенна, Прост, все.

Он показал им, сколь важна физическая подготовка. Если гонщик готов физически, он не устает за рулем и у него лучше работает голова».

Михаэль Шумахер, Benetton Ford, с боссом команды Флавио Бриаторе. 1991 год Фото: Motorsport Images

«Боевик того же режиссера»

Через десять лет после Шумахера Флавио нашел и привел к титулам еще одну молодую звезду – Фернандо Алонсо. По словам 70-летнего итальянца, истории двух пилотов вышли похожими.

«Это как смотреть второй подряд боевик того же режиссера, – улыбнулся он. – Все гонщики Ф1 быстры. И отличия очень хорошего пилота от суперзвезды порой едва уловимы.

Именно так было с Шуми, а потом и с Фернандо. Даже в то время, когда вместо симуляторов по сути были просто мощные компьютеры, оба могли работать на них целый день с впечатляющей скоростью и стабильностью результатов».

Как известно, после двух титулов под началом Бриаторе истории Шумахера и Алонсо получились разными – немец ушел в Ferrari и победил в пяти сезонах подряд, а испанский гонщик до сих пор продолжает погоню за званием трехкратного.