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Формула 1 Новости

Бриаторе нашел новую работу в Формуле 1

Бывший менеджер команд Benetton и Renault стал официальным представителем чемпионата

Бриаторе нашел новую работу в Формуле 1
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Флавио Бриаторе подтвердил появившиеся вчера сообщения о том, что отныне он является официальным представителем Формулы 1. В своем инстаграме Бриаторе привел те же слова представителя «Формулы 1», что цитировались вчера и от себя заявил, что горд быть частью чемпионата, который он всегда любил.

Предполагается, что Бриаторе будет помогать главе Формулы 1 Стефано Доменикали в переговорах с промоутерами этапов, а также с любыми другими потенциальными партнерами, сотрудничество с которыми будет иметь для Формулы 1 коммерческий смысл.

 

Бриаторе известен в Формуле 1 как руководитель команд Benetton и Renault. Под его руководством чемпионами мира становились Михаэль Шумахер и Фернандо Алонсо. Однако в 2009 году итальянец был вынужден покинуть Формулу 1 из-за обвинений в том, что он приказал Нельсону Пике-младшему спровоцировать аварию в Гран При Сингапура 2008 года, которая сыграла на руку Фернандо Алонсо.

Бриаторе было запрещено работать в любых гонках под эгидой FIA, однако ему удалось добиться в суде отмены этого запрета.

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