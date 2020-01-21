Бриаторе: На машине Mercedes титул смогли бы выиграть шесть гонщиков

В Формуле 1 часто идут споры, что является главным фактором успеха – мастерство пилота или скорость машины. Флавио Бриаторе уверен, что за рулем Mercedes W10, на которой Льюис Хэмилтон выиграл титул в 2019-м, побеждать смогли бы многие. При этом по имени итальянец назвал лишь своего многолетнего протеже Алонсо.

«Mercedes – непобедимый линкор, – цитирует Бриаторе журнал Autosprint. – Как минимум пять или шесть пилотов, включая Алонсо, взяли бы титул на этой машине в 2019-м».

Тем не менее, 69-летний бизнесмен не стал приуменьшать заслуги Хэмилтона, потому что «вам все равно нужно побеждать партнера по команде».

Также Бриаторе прокомментировал решение Ferrari сохранить равенство между Шарлем Леклером и Себастьяном Феттелем в сезоне-2020.

«Правильно, что Леклер и Феттель будут в одинаковых условиях. Но после пяти гонок Скудерии придется решать, на кого делать ставки», – отметил он.