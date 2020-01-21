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Формула 1 / Новость

Бриаторе: На машине Mercedes титул смогли бы выиграть шесть гонщиков

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Бриаторе: На машине Mercedes титул смогли бы выиграть шесть гонщиков
Автор:
21 янв. 2020 г., 13:05

Бывший босс Benetton и Renault заявил, что целый ряд пилотов, включая Фернандо Алонсо, смогли бы победить в чемпионате за рулем машины из Брэкли.

В Формуле 1 часто идут споры, что является главным фактором успеха – мастерство пилота или скорость машины. Флавио Бриаторе уверен, что за рулем Mercedes W10, на которой Льюис Хэмилтон выиграл титул в 2019-м, побеждать смогли бы многие. При этом по имени итальянец назвал лишь своего многолетнего протеже Алонсо.

«Mercedes – непобедимый линкор, – цитирует Бриаторе журнал Autosprint. – Как минимум пять или шесть пилотов, включая Алонсо, взяли бы титул на этой машине в 2019-м».

Тем не менее, 69-летний бизнесмен не стал приуменьшать заслуги Хэмилтона, потому что «вам все равно нужно побеждать партнера по команде».

Также Бриаторе прокомментировал решение Ferrari сохранить равенство между Шарлем Леклером и Себастьяном Феттелем в сезоне-2020.

«Правильно, что Леклер и Феттель будут в одинаковых условиях. Но после пяти гонок Скудерии придется решать, на кого делать ставки», – отметил он.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Денис Буденков

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