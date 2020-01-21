Бриаторе: На машине Mercedes титул смогли бы выиграть шесть гонщиков
Бывший босс Benetton и Renault заявил, что целый ряд пилотов, включая Фернандо Алонсо, смогли бы победить в чемпионате за рулем машины из Брэкли.
В Формуле 1 часто идут споры, что является главным фактором успеха – мастерство пилота или скорость машины. Флавио Бриаторе уверен, что за рулем Mercedes W10, на которой Льюис Хэмилтон выиграл титул в 2019-м, побеждать смогли бы многие. При этом по имени итальянец назвал лишь своего многолетнего протеже Алонсо.
«Mercedes – непобедимый линкор, – цитирует Бриаторе журнал Autosprint. – Как минимум пять или шесть пилотов, включая Алонсо, взяли бы титул на этой машине в 2019-м».
Тем не менее, 69-летний бизнесмен не стал приуменьшать заслуги Хэмилтона, потому что «вам все равно нужно побеждать партнера по команде».
Также Бриаторе прокомментировал решение Ferrari сохранить равенство между Шарлем Леклером и Себастьяном Феттелем в сезоне-2020.
«Правильно, что Леклер и Феттель будут в одинаковых условиях. Но после пяти гонок Скудерии придется решать, на кого делать ставки», – отметил он.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Денис Буденков
Бриаторе: На машине Mercedes титул смогли бы выиграть шесть гонщиков
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