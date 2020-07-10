Бриаторе готов вернуться в Renault ради Алонсо

На этой неделе Renault объявила о возвращении Фернандо Алонсо в команду с 2021 года. В середине нулевых испанец выиграл с Renault два чемпионских титула. Тогда командой руководил Флавио Бриаторе. Итальянец заявил, что не хочет вновь работать в Ф1, но готов сделать это ради Алонсо.

«Если это нужно Фернандо, то я готов помочь, – цитирует Бриаторе La Gazzetta dello Sport. – Но лично у меня нет желания возвращаться в команду Формулы 1. В 2021-м возвращается Алонсо, но не Бриаторе».

Бриаторе отметил, что 38-летний Алонсо сейчас находится в лучшей форме, чем был в 2018 году, когда покинул McLaren и Ф1 в целом.

«В сравнении с временами в McLaren, Алонсо потерял пять кило. Машинами легче управлять, чем три-четыре года назад, а сам Фернандо в лучшей форме, чем тогда. Два года вне Ф1 вывели из него токсины».