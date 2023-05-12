Бриаторе: Это я подтолкнул Фернандо в Aston Martin

Талант юного Фернандо Алонсо Флавио Бриаторе разглядел еще тогда, когда испанец гонялся в молодежных сериях в конце XX века. С тех пор утекло немало воды, в протоколах Гран При сменились несколько поколений пилотов – а Алонсо по-прежнему выходит на старт, имея в послужном списке два титула, завоеванных в команде Брианторе, и несколько десятков побед.

В нынешнем сезоне 41-летний пилот переживает настоящий ренессанс – после многих лет за рулем машин средней руки он оказался в команде Aston Martin, которая именно в этот момент сделала серьезный шаг вперед. В пяти первых Гран При Фернандо четырежды поднимался на подиум, а в чемпионате он уверенно занимает третье место.

Как оказалось, вызвавший прошлым летом столько вопросов трансфер гонщика из Alpine в Aston Martin стал следствием усилий Бриаторе, который больше не является менеджером гонщика, но по-прежнему связан с людьми, которые занимаются делами гонщика.

«Фернандо стал главным сюрпризом нынешнего чемпионата за рулем Aston Martin, – рассказал 73-летний Флавио в недавнем интервью газете Il Riformista. – Год назад эта команда и близко не была конкурентоспособна. Но затем они увели второго человека в Red Bull [Дэна Феллоуза] и второго человека в Mercedes [Эрика Бландена]. Они серьезно инвестировали в технологии и новую базу, потратили более 20 миллионов евро».

Итальянец продолжил: «Именно поэтому я подтолкнул Фернандо к переходу в Aston. И вот, сейчас они на втором месте, опережая Ferrari. Они очень здорово провели недавнюю гонку в Майами, хотя эта трасса не слишком подходит их машине.

Понятно, что если не будет каких-то неожиданностей, сценарий на остаток сезона уже предопределен. Но на трассах вроде Монако всегда возможно большие сюрпризы».

По мнению Бриаторе, сейчас Алонсо надо концентрироваться на отдельных гонках: «Red Bull не догнать, у Макса Ферстаппена есть все необходимое – титул уже у него в кармане. Главная сила их команды в совместной работе и присутствии таких гениев, как Эдриан Ньюи».

Подиум: Фернандо Алонсо, Aston Martin F1 Team, третье место Фото: Александр Триниц / Motorsport Images