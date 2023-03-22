Бриаторе: Алонсо принес в Aston то, чего никогда не было при Феттеле
Человек, в команде которого Фернандо выиграл оба своих титула, объяснил, почему и на пятом десятке тот обгоняет молодых соперников
Когда прошлым летом Себастьян Феттель объявил о завершении карьеры, а на его место в Aston Martin перешел Фернандо Алонсо, испанца критиковали за такой шаг. В Alpine, как считали многие, у гонщика было куда больше шансов на успех, тогда как команда Лоренса Стролла в тот момент плелась в отстающих.
После двух подиумов в двух первых Гран При сезона-2023 невозможно не признать, что Алонсо впервые за долгое время сделал по-настоящему удачный карьерный ход.
Бывший глава Benetton и Renault Флавио Бриаторе, который открыл Фернандо для Формулы 1 и до сих пор связан с его менеджментом, рассказал в интервью Corriere della Sera: «Ему 41 год, но он по-прежнему быстрее 20-летних. Собственно, я никогда в нем и не сомневался.
Кто-то говорит, что в таком возрасте уже пора уходить, что Фернандо – не командный игрок. Все это полная чушь.
Просто дайте ему годную машину – и он принесет вам отличные результаты».
Итальянец добавил, что участвовал в принятии решения о переходе пилота в Aston Martin.
«Мы делали выбор вместе, – объяснил 72-летний Флавио. – Мы пошли на риск, но оно того стоило.
Они предложили двухлетний контракт, тогда как все остальные из-за возраста Фернандо готовы были взять его максимум на год. А чуть позже мы узнали, что Лоренс Стролл строит действительно мощную команду.
Мы увидели у Aston желание перемен – которое начисто отсутствовало в той же Alpine».
Флавио Бриаторе
Фото: Майкл Поттс / Motorsport Images
Бриаторе отметил, что два третьих места в Бахрейне и Саудовской Аравии не дают полного представления о силе Aston – и в дальнейшем команда будет способна на большее.
«Я бы не стал спешить и говорить, что борьба за титулы уже закончена, – объяснил он. – У Aston пока совсем юная машина. Посмотрим, какой она станет в результате доработок.
Другим еще только предстоит разобраться в своих проблемах, а у Фернандо уже есть в распоряжении машина, которую легко понять и легко пилотировать. И если у него появится возможность победить, он точно не упустит ее.
Кроме того, он принес в команду энтузиазм и амбиции, которых там никогда не было во время выступлений Феттеля».
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