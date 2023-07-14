Брэд Питт пришел на брифинг пилотов Ф1. Восхитились все, кроме одного
В пятницу в Сильверстоуне голливудский актер стал участником традиционной встречи пилотов чемпионата с судьями. Вот как это было
По ходу Гран При Великобритании компанию привычным командам Формулы 1 на пит-лейне составила съемочная бригада нового и пока безымянного художественного фильма, который известный актер Брэд Питт снимает по заказу Apple.
Питт и режиссер Джозеф Косински стали участниками пятничного брифинга пилотов, на котором рассказали о проекте и заранее поблагодарили гонщиков чемпионата за то, что те готовы мириться в неудобствами, которые неизбежно связаны со съемками во время уик-энда.
Подготовка к запуску ленты в производство заняла несколько месяцев, в том числе потребовалось изготовить машины и имущество команды, которые выглядели бы реалистично.
Для этого были использовали шасси Формулы 2, а в качестве гонщиков-дублеров киношники задействовали участников реальных соревнований высокого уровня Крейга Долби и Лучано Бакету.
Лучано Бакета, дублер Дэмсона Идриса, в кокпите
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Говоря о присутствии Брэда Питта на брифинге, где обычно не бывает посторонних, глава ассоциации пилотов GPDA Джордж Расселл отметил: «Думаю, его можно назвать настоящей суперзвездой. И когда видишь такого человека рядом, это что-то нереальное.
Только когда тебе посчастливилось встретиться и пообщаться с ним, начинаешь понимать, что Том Круз, Брэд Питт или Роджер Федерер – просто обычные люди.
Он шутил с нами, сразу вписался в наш круг и стал словно одним из нас. Очень здорово, что именно Брэду поручили делать этот фильм».
Шарль Леклер из Ferrari добавил: «Это было очень здорово – новое лицо на брифинге. Да не кто-нибудь, а Брэд Питт. Его появление оказалось полной неожиданностью.
Они рассказали нам о фильме, все выглядит очень любопытно. Мне уже не терпится увидеть, что у них получится. А сам Брэд – классный парень».
Пьер Гасли, который опубликосал в соцсетях сэлфи с голливудским актером, добавил, что не ощутил никаких неудобств от съемок.
«Должен сказать, не каждый день у вас есть возможность увидеть Брэда Питта, – рассказал француз репортерам. – Мы смогли пообщаться с ним, он рассказал о планах. Вез сомнений, это был особенный момент.
Но если не считать того, что на брифинге я сидел рядом с Брэдом Питтом, в остальном уик-энд прошел совершенно обычно. Я не заметил никаких перемен [из-за съемок]. Разве что стартовая решетка выглядела не совсем обычно. Посмотрим, что из этого выйдет».
В день гонки две машины «киношной» команды APX GP выехали на стартовое поле, затем совершили вместе с остальным пелотоном большую часть прогревочного круга, после чего покинули трассу.
Машина «киношной» команды APX GP
Фото: Алекс Калинаукас
Впрочем, нашелся в пелотоне и тот, кто не разделил всеобщий восторг. Скептически к шумихе вокруг звезды кинематографа отнесся действующий чемпион мира и лидер нынешнего сезона Макс Ферстаппен.
«Кажется, они собираются подснять каждого из нас с бортовых камер и как-то еще, – сказал голландец. – Но я даже не думаю отвлекаться на все это.
К конце концов, фильм всегда делается ради шоу. Кино ведь не может быть полностью реалистичным. Но меня все устраивает. У меня здесь немного другие задачи».
Ферстаппен выиграл в Сильверстоуне и продлил успешную серию Red Bull до десяти побед подряд со старта чемпионата.
Дополнительная информация: Мэтт Кью и Эрвин Ягги
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