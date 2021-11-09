Бразильский вице-чемпион Ф1 предрек Максу победу на «Интерлагосе»

После победы в Мексике Макс Ферстаппен из команды Red Bull оторвался от Льюиса Хэмилтона на 19 очков в общем зачете. До конца сезона остается еще четыре этапа, и следующий пройдет в Бразилии, на трассе, которую традиционно считают подходящей для Red Bull. Об этом напомнил и бразильской гонщик, вице-чемпион Формулы 1 2008 года Фелипе Масса.

«Думаю, Red Bull будут сильнее всех на этапе в Бразилии, – заявил Масса. – Это трасса для Red Bull. Они в этом году проделали фантастическую работу, особенно Макс. Он вообще не допускал ошибок.

Конечно по ходу сезона он иногда сталкивался с Хэмилтоном, но это борьба за титул, тут ничего не поделаешь. Но в целом он отлично водит и не допускает ошибок вне зависимости от условий на трассе.

В общем, я думаю, что трасса «Интерлагос» отлично подходит Red Bull и Максу Ферстаппену особенно».