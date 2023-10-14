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Бразильский суд отменил штраф Пике за высказывания в адрес Хэмилтона

История о словах бразильца, обозначающих пренебрежительное обозначение маленького мальчика африканского происхождения, получила внезапное продолжение

Александр Кабановский
Автор:
Нельсон Пике

Позволим себе процитировать новость от марта нынешнего года: 

«Этот скандал разгорелся прошлым летом. Именно тогда СМИ раскопали старое интервью Нельсона Пике. 

За много месяцев до этого, будучи гостем бразильского подкаста Motorsport Talk, тот разбирал памятное столкновение Льюиса Хэмилтона с Максом Ферстаппеном в Сильверстоуне-2021 и позволил себе вот какую реплику: "Этот ********** [пренебрежительное обозначение маленького мальчика африканского происхождения] поступил грязно. Он ринулся в поворот, где было место только для одного. И ему повезло, что только Макс ******* [матерное слово со значением "вылетел"] с трассы"».

Из этой реплики раздули судебный процесс, по итогам которого слова трехкратного чемпиона Формулы 1 были признаны расистскими, и Пике приговорили к штрафу в 2 миллиона долларов.

Но, как оказалось, точку в этой истории ставить было рано. Сторона Пике подала на апелляцию и смогла полностью отменить наказание. По сообщению местных СМИ, решение об этом на прошедшей неделе вынес федеральный суд столичного города Бразилиа.

Адвокаты экс-пилота смогли доказать, что тот не имел цели разжигания ненависти.

«Мы не увидели признаков разжигания ненависти, – приводят медиа слова судьи. – Использование терминов из разговорной (неформальной) речи, даже если оно содержит  непроизвольную расистскую тематику и является неуместным, не несет в себе достаточной серьезности и значимости для соответствия критериям коллективного ущерба».

Впрочем, называть принятое решение окончательным по-прежнему рано. Теперь обвинение собирается в свою очередь оспорить его в Верховном суде Бразилии».

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