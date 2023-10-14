Бразильский суд отменил штраф Пике за высказывания в адрес Хэмилтона
История о словах бразильца, обозначающих пренебрежительное обозначение маленького мальчика африканского происхождения, получила внезапное продолжение
Позволим себе процитировать новость от марта нынешнего года:
«Этот скандал разгорелся прошлым летом. Именно тогда СМИ раскопали старое интервью Нельсона Пике.
За много месяцев до этого, будучи гостем бразильского подкаста Motorsport Talk, тот разбирал памятное столкновение Льюиса Хэмилтона с Максом Ферстаппеном в Сильверстоуне-2021 и позволил себе вот какую реплику: "Этот ********** [пренебрежительное обозначение маленького мальчика африканского происхождения] поступил грязно. Он ринулся в поворот, где было место только для одного. И ему повезло, что только Макс ******* [матерное слово со значением "вылетел"] с трассы"».
Из этой реплики раздули судебный процесс, по итогам которого слова трехкратного чемпиона Формулы 1 были признаны расистскими, и Пике приговорили к штрафу в 2 миллиона долларов.
Но, как оказалось, точку в этой истории ставить было рано. Сторона Пике подала на апелляцию и смогла полностью отменить наказание. По сообщению местных СМИ, решение об этом на прошедшей неделе вынес федеральный суд столичного города Бразилиа.
Адвокаты экс-пилота смогли доказать, что тот не имел цели разжигания ненависти.
«Мы не увидели признаков разжигания ненависти, – приводят медиа слова судьи. – Использование терминов из разговорной (неформальной) речи, даже если оно содержит непроизвольную расистскую тематику и является неуместным, не несет в себе достаточной серьезности и значимости для соответствия критериям коллективного ущерба».
Впрочем, называть принятое решение окончательным по-прежнему рано. Теперь обвинение собирается в свою очередь оспорить его в Верховном суде Бразилии».
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