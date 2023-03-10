Бразильский суд оштрафовал Пике на $2 млн за высказывания о Хэмилтоне
Трехкратный чемпион Ф1 позволил себе слова, которые не особенно понравились семикратному
Этот скандал разгорелся прошлым летом. Именно тогда СМИ раскопали старое интервью Нельнона Пике.
За много месяцев до этого, будучи гостем бразильского подкаста Motorsport Talk, тот разбирал памятное столкновение Льюиса Хэмилтона с Максом Ферстаппеном в Сильверстоуне-2021 и позволил себе вот какую реплику: «Этот ********** [пренебрежительное обозначение маленького мальчика африканского происхождения] поступил грязно. Он ринулся в поворот, где было место только для одного. И ему повезло, что только Макс ******* [матерное слово со значением «вылетел»] с трассы».
Формула 1 осудила слова ветерана, а Льюис прокомментировал их репликой «зачем вообще слушать этих стариков?». Позже Пике подробно объяснил, что не хотел никого оскорблять, а его слова неверно поняли из-за неточностей с переводом.
Однако это не оградило победителя 23 Гран При от судебного преследования. На этой неделе был вынесен вердикт, по которому Пике должен будет перевести 10 миллионов риалов (около $2 млн) на счета организаций, которые продвигают темы всевозможного равенства.
Как пишет Globo, 70-летний Нельсон предстал перед судом. В своей речи прокурор отметил: «[Пике] добился успехов благодаря своим талантам, потому должен уметь выбирать описательные средства для таких тем, как вопросы равноправия в различных проявлениях».
Однако в этой истории важно учитывать особенности бразильской правовой системы. Она устроена так, что подобные решения редко являются окончательными. Апелляции и новые рассмотрения в состоянии надолго затянуть процесс, а предсказать итоговый вердикт не так просто.
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