Бразильский суд оштрафовал Пике на $2 млн за высказывания о Хэмилтоне

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Этот скандал разгорелся прошлым летом. Именно тогда СМИ раскопали старое интервью Нельнона Пике.

За много месяцев до этого, будучи гостем бразильского подкаста Motorsport Talk, тот разбирал памятное столкновение Льюиса Хэмилтона с Максом Ферстаппеном в Сильверстоуне-2021 и позволил себе вот какую реплику: «Этот ********** [пренебрежительное обозначение маленького мальчика африканского происхождения] поступил грязно. Он ринулся в поворот, где было место только для одного. И ему повезло, что только Макс ******* [матерное слово со значением «вылетел»] с трассы».

Формула 1 осудила слова ветерана, а Льюис прокомментировал их репликой «зачем вообще слушать этих стариков?». Позже Пике подробно объяснил, что не хотел никого оскорблять, а его слова неверно поняли из-за неточностей с переводом.

Однако это не оградило победителя 23 Гран При от судебного преследования. На этой неделе был вынесен вердикт, по которому Пике должен будет перевести 10 миллионов риалов (около $2 млн) на счета организаций, которые продвигают темы всевозможного равенства.

Как пишет Globo, 70-летний Нельсон предстал перед судом. В своей речи прокурор отметил: «[Пике] добился успехов благодаря своим талантам, потому должен уметь выбирать описательные средства для таких тем, как вопросы равноправия в различных проявлениях».

Однако в этой истории важно учитывать особенности бразильской правовой системы. Она устроена так, что подобные решения редко являются окончательными. Апелляции и новые рассмотрения в состоянии надолго затянуть процесс, а предсказать итоговый вердикт не так просто.