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Формула 1 Новости

Бразильские депутаты потребовали посадить Пике из-за Хэма

Найдены новые доказательства публичных негативных высказываний Пике в адрес пилота Mercedes

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Бразильские депутаты потребовали посадить Пике из-за Хэма
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Трое депутатов бразильского парламента потребовали начать уголовное преследование в отношении трехкратного чемпиона Формулы 1 Нельсона Пике, пишет Grandpx.news со ссылкой на местную спортивную ежедневную газету Lance!

Утверждается, что Пике может грозить тюремное заключение сроком до трех лет. Поводом стали расистские высказывания, сказанные Пике в отношении Льюиса Хэмилтона.

В ноябре прошлого года Пике дал интервью, в котором употребил в отношении Хэмилтона расистское слово на букву «н». Внимание мировой общественности к этой записи оказалось привлечено только накануне Гран При Великобритании.

Пике извинился за свои слова, отметив, что в португальском языке, на котором говорят в Бразилии, употребленное им слово означает не более чем «чернокожий мальчик». Впрочем, в бразильской редакции Motorsport.com настаивают, что это слово давно носит и оскорбительный расистский характер.

Уже после извинений Пике стало появляться все больше старых записей, где бразилец оскорбительно высказывался в отношении Хэма. В частности, говоря о сезоне 2016 года, где Льюиса обыграл его напарник Нико Росберг, Пике в довольно грубых выражениях обругал Хэмилтона в контексте нетрадиционного сексуального поведения.

Отметим, что Нельсон Пике на протяжении всей своей карьеры всегда слыл грубияном. Так, еще будучи участником Формулы 1, он в грубой форме подверг сомнению гетеросексуальность своего соотечественника Айртона Сенны. В ответ Сенна пошутил, что жена Пике при их последней встрече была иного мнения.

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