Браун: За нарушение потолка бюджета можно лишиться титула
Спортивный директор Ф1 заверил, что нарушения нового финансового регламента будут вести к серьезным последствиям.
Всемирный совет по автоспорту утвердил введение потолка бюджетов в Формуле 1. С 2021 года каждая команда сможет тратить не более 175 млн долларов в год при условии, что за сезон будет проводиться 21 Гран При. При расширении календаря на каждую гонку потолок будет подниматься на 1 млн.
Спортивный директор Ф1 Росс Браун подчеркнул, что правила будут соблюдаться жестко, а их нарушение может даже лишить команду победы в чемпионате.
«Финансовый регламент – огромная перемена для Ф1, – сказал Браун. – Мы пытались добиться этого в прошлом, но не достигли успеха. Очень важно, что теперь финансовые правила – часть регламента FIA. Так что за их нарушение последуют спортивные санкции, в зависимости от грубости нарушения.
Раньше мы ограничивали ресурсы по джентльменскому соглашению между командами. Но в паддоке мало джентльменов, поэтому все провалилось.
Но у нового регламента есть зубы. Если вы нарушите его, то можете потерять титул. Так что последствия за нарушение грозят серьезные».
Президент FIA Жан Тодт, в свою очередь, признал, что скептически относился к ограничению бюджетов, но изменил свое мнение.
«Должен отдать должное Чейзу Кэри за то, как последовательно он решал этот вопрос, – сказал Тодт. – Должен признать, что я сомневался, но он, и все люди, которые в этом понимают, меня убедили. Потолок бюджетов поможет остановить растущий разрыв в тратах между командами, и следующий за ним разрыв в скорости. Конечно, 175 млн – большая сумма, но это только первый шаг».
Дополнительная информация: Адам Купер
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Браун: За нарушение потолка бюджета можно лишиться титула
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