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Формула 1 / Гран При Великобритании Новости

Браун увидел в гонке в Сильверстоуне повод похвалить себя

По мнению исполнительного директора Формулы 1, изменения регламента пошли чемпионату только на пользу

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Браун увидел в гонке в Сильверстоуне повод похвалить себя
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Росс Браун более всего известен в Формуле 1 как конструктор, построивший чемпионские болиды Benetton, Ferrari и Brown GP. В последние годы он, однако, занимает руководящие должности в Формуле 1 и причастен в том числе к новому революционному техническому регламенту 2022 года.

В своей традиционной статье для официального сайта чемпионата он не постеснялся приписать себе и своим коллегам зрелищность минувшего Гран При Великобритании.

«Гонка в Сильверстоуне заставила нас вспомнить старые добрые времена, – заявил Браун. – Тем приятнее видеть, что это было достигнуто в эпоху новых, революционных болидов.

Я рад видеть, что Чжоу Гуаньюй и Алекс Элбон, попавшие в аварию на старте, живы и здоровы. И это опять же подтверждает, что в FIA в последние годы сделали так много для безопасности.

И все же главное, что мы увидели реальную борьбу сразу нескольких пилотов, которые боролись за позиции на протяжении нескольких поворотов. Более того, они были быстры не на одной, а на нескольких разных траекториях. При этом обгонять было сложнее, чем просто открыть заднее крыло.

Гонщики говорят, что им нравятся эти болиды. Они все поддержали смену регламента. Да, собственно обгоны не стали проще. Но теперь легче сидеть на хвосте и пресинговать, ожидая, когда противник допустит ошибку.

Давайте будем честны: число кругов, когда соперник преследует лидера, в этом сезоне по сравнению с прошлым увеличилось. Это значит, что Формула 1 движется в верном направлении».

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