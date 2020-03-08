Браун: Три первых Гран При состоятся, но это не точно
По словам исполнительного директора чемпионата, Формула 1 не намерена полностью отказываться от гонок
Из-за распространения нового коронавируса многие гонки уже оказались перенесены или отменены вовсе. В Формуле 1 пока отложили только Гран При Китая, однако ведутся и разговоры и об отмене других этапов.
При этом исполнительный директор чемпионата Росс Браун пообещал, что по крайней мере сейчас Гран При Австралии, Бахрейна и Вьетнама остаются в силе.
«Мы все столкнулись с проблемой из-за распространения коронавируса, – заявил Браун на презентации нового партнера чемпионата, букмекера 188Bet. – Думаю, в первую очередь стоит думать о безопасности. Не надо идти на неоправданные риски, но не стоит и прекращать любую деятельность. Если вся экономика остановится, это повлечет куда более серьезные последствия, чем болезнь. Однако коронавирус остается серьезной угрозой.
В настоящий момент ближайшие три Гран При будут проведены. Однако ситуация может поменяться к следующему утру. И нам придется реагировать.
Нам приходится перевозить тонны оборудования. Решение отложить Гран При Китая было принято в тот момент, когда мы должны были отправлять грузы. Корабли в море не остановишь. К счастью у нас сильная команда, наши люди знают, как поступать в таких ситуациях».
Дополнительная информация: Джакомо Раули
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Сергей Иванов
Браун: Три первых Гран При состоятся, но это не точно
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