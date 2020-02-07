Браун: Руководство Формулы 1 заботит судьба Williams

Девятикратный обладатель Кубка конструкторов Формулы 1 Williams два последних чемпионата завершила на последнем месте. В прошлом году команда не успела подготовить машину к предсезонным тестам и весь чемпионат сильно отставала от соперников, сумев набрать всего одно очко.

Перед сезоном-2020 Williams пришлось продать один из департаментов компании, а их спонсор из PKL Orlen ушел вслед за пилотом Робертом Кубицей. Руководство Формулы 1 озабочено судьбой одной из самых старых команд чемпионата, но спортивный директор Ф1 Росс Браун надеется, что Williams поможет измененная схема распределения призовых денег между командами.

«Нас очень заботит судьба Williams, – сказал Браун в интервью La Gazzetta dello Sport. – У них была пара очень тяжелых лет, и так продолжать они не могут, потому что рискуют потерять спонсоров и пилотов. Надеюсь, новый метод распределения призовых им поможет, ведь они часть истории Ф1».

Отметим, что Williams не выигрывала гонок с 2012 года и не взяла ни одного титула в 21 веке.